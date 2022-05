Café Warmoes opent haar deuren in Utrecht: ‘Vooral een gezellig buurtcafé’

Het Hof van Cartesius heeft er sinds kort een nieuw café bij. Warmoes is een ‘eigentijds buurtcafé’ met ‘voor ieder wat wils’, van ontbijt tot borrel. Daan van den Berg vertelt over het café dat hij samen met oud-collega Robin Brink opzette.

Het is nog even wachten op alle benodigde vergunningen, dan kan Warmoes volledig opengaan, met ontbijt, lunch, diner én borrel. Twee weken geleden ging het café alvast in ‘light-versie’ open, met alleen ontbijt en lunch. Intussen weten de mensen het café al te vinden: “Vooral doordeweeks is het nu druk”, zegt Daan.

Locatie

En dat terwijl de locatie, een eind buiten het centrum, niet direct voor de hand ligt voor een buurtcafé. “Dat was ook nog wel spannend”, geeft Daan toe. “Maar we hebben er goed over nagedacht, er is al veel bedrijvigheid hier.” De gemeente zet zich dan ook al een tijdje in om het Werkspoorkwartier cultureel te ontwikkelen, de Werkspoorkathedraal is hier ook een voorbeeld van. “Enerzijds gebeurt er al veel, anderzijds zijn er nog niet zo heel veel cafés”, zegt Daan. “Hier kunnen we op inspringen.”

Daan en Robin zijn geen vreemden in de horeca. Ze werkten lang samen bij café Orloff aan de Kade. Toen Daan hoorde dat het Hof van Cartesius op zoek was naar locals om iets te doen nam hij contact op met zijn oude collega. Zo besloten de twee samen een café te beginnen aan het Hof van Cartesius.

Duurzaam

Het Hof van Cartesius, gelegen nabij station Utrecht Zuilen, is een plek waar duurzaam ondernemen wordt gestimuleerd. De panden zijn op duurzame wijze gebouwd, het Hof is gasloos en wekt bovendien zelf stroom op. Daan en Robin gaan hier met hun café ook in mee: Warmoes heeft bijvoorbeeld veel vegetarische en veganistische opties op de menukaart.

“Anderzijds willen we als buurtcafé ook een zo breed mogelijk publiek bedienen”, zegt Daan. “Er zijn nu eenmaal ook veel mensen die graag vlees eten.” Het vlees dat geserveerd wordt in café Warmoes komt wel van lokaal vee, dat op diervriendelijke wijze gehouden wordt. Het café werkt bijvoorbeeld samen met het initiatief Buitengewone Varkens, waaraan boeren verbonden zijn die varkens houden die kunnen scharrelen en een, naar eigen zeggen, langer en gelukkiger leven hebben dan gewone vleesvarkens.

“Uiteindelijk vinden we ook dat verantwoord ondernemen het nieuwe normaal moet worden”, zegt Daan. “Maar in de kern moet Warmoes vooral een gezellig buurtcafé zijn”.

Jeu de Boules

Daan en Robin hopen dat de petanquebaan die ze bij het café hebben aangelegd hieraan gaat bijdragen. “Die is nu nog wat primitief”, zegt Daan lachend. “We hebben hem zelf in elkaar geflanst”. Zelf houden de twee wel van een potje jeu de boules. Een petanquebaan mocht dan ook niet ontbreken bij hun café. “Iedereen is er heel enthousiast over”, zegt Daan. “Wellicht kunnen we in de toekomst een toernooitje organiseren.”

Met het festival Hof der Zotheid op 18 juni wordt het Hof van Cartesius officieel geopend. Mensen kunnen dan een kijkje nemen in de duurzame gebouwen en hiernaast genieten van liveoptredens, workshops, kunst en lokaal eten en drinken. “Tijdens het festival wordt ook de opening van Warmoes natuurlijk groots gevierd”, zegt Daan.