Chefs Layla en Ferhat nemen gasten met Koerdisch diner in Utrecht mee op reis naar hun geboorteland

Ze nemen je mee op reis naar hun geboorteland en laten je kennismaken met de Koerdische keuken. Chefs Layla en Ferhat zetten op vrijdag 16 augustus een driegangendiner op tafel bij Resto VanHarte in Leidsche Rijn.

Ferhat is al ruim een jaar vrijwilliger bij Resto VanHarte, het buurtrestaurant waar wijkbewoners elkaar kunnen ontmoeten. Voor een klein bedrag kookt Resto VanHarte een driegangendiner, vaak met een thema.

Ferhat begon als vrijwilliger in Leidsche Rijn, waar hij woont, maar werkt nu ook in Tolsteeg. “Hij ontmoet er andere mensen, leert de taal en vindt hulp bij praktische zaken. Zo was er een gast die hem geholpen heeft zijn fiets te repareren, en hij heeft inmiddels ook een taalmaatje gevonden”, laat Resto VanHarte weten. Zijn vrouw Layla helpt nu ook elke vrijdagmiddag mee. Samen staan ze straks voor het eerst aan het hoofd van het keukenteam.

Koerdische avond

De inloop van de Koerdische avond begint om 17.30 uur. Het diner duurt van 18.00 tot 19.45 uur en kost 8 euro. Een extra vrijwillige bijdrage is welkom. Reserveren kan telefonisch of via de website.