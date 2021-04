Corona nekt Lewis Book Café in centrum van Utrecht

Lewis Book Café, een koffiezaak in het centrum van Utrecht, heeft besloten de deuren definitief te sluiten. Vanwege de coronamaatregelen zijn de inkomsten zover teruggelopen, dat de eigenaren genoodzaakt zijn de stekker uit de zaak te trekken.

Drie jaar geleden namen Helma en Karin Lewis Book Café aan Achter Clarenburg over van de vorige eigenaar. Ze werden naar eigen zeggen gelijk verliefd op de ‘heerlijke ontspannen en rustige sfeer’. “Hoe fijn is het om een plekje te hebben, waar je even tot rust kunt komen, in een drukke en bruisende stad.”

Maar dat is nu anders, vanwege corona zijn de meeste winkels gesloten. Daardoor is de omzet van de koffiezaak nog verder teruggelopen. “Het is stil in de Utrechtse binnenstad, daarnaast gaat het nog een hele tijd duren, voordat het toerisme weer op gang komt.”

Hoop

Er was nog even hoop toen tijdens een coronapersconferentie van het kabinet werd gezegd dat de terrassen in april mogelijk weer open zouden gaan. “Maar ook deze hoop vervloog. Voor ons houdt het op, helaas.”

Om de schade te beperken hebben de eigenaren het besluit genomen om de deuren definitief dicht te doen. “Dit is geen gemakkelijke beslissing.”

Inventaris

Vanaf woensdag tot en met zaterdag is Lewis Book Café tussen 10.00 en 16.00 uur geopend om de inventaris te verkopen. Hiervoor moet vooraf een afspraak worden gemaakt. Op 1 mei gaan de deuren definitief dicht.