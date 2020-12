Corona nekt restaurant De Branding aan de Croeselaan; Deuren zijn definitief gesloten

De Branding aan de Utrechtse Croeselaan heeft definitief de deuren gesloten. Vanwege de maatregelen om het coronavirus in te dammen is het restaurant naar eigen zeggen genoodzaakt te stoppen.

Op 6 november liet De Branding via sociale media al weten tijdelijk dicht te gaan. “Wij zijn tijdelijk gesloten om plannen te maken voor de toekomst. Helaas zijn wij dus ook niet geopend voor afhaal”, was te lezen in het bericht.

Nu is dus bekend dat het restaurant definitief de deuren sluit. “Door corona zien wij geen toekomst meer en voelen wij ons genoodzaakt te stoppen”, laat De Branding weten.