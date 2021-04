Coronacrisis nekt ook Café du Nord aan de Draaiweg in Utrecht

Horecazaak Café du Nord aan de Draaiweg in Utrecht is failliet. Door de coronacrisis heeft de zaak de deuren moeten sluiten.

Café du Nord opende in 2017 de deuren en was in de jaren die volgden een geliefde plek geworden voor wijkbewoners. De coronacrisis heeft echter zijn tol geëist en heeft de eigenaar doen besluiten om de zaak te koop te zetten. Recent is het faillissement uitgesproken.

De ondernemer moest vorig jaar ook al restaurant De Branding aan de Croeselaan sluiten. Vanwege corona zag de eigenaar geen toekomst meer in de zaak.