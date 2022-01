Coronapolsbandjes worden vooralsnog niet opnieuw ingezet in Utrechtse horeca

Zolang de Utrechtse horecazaken tot 22.00 uur de deuren mogen openen, worden de coronapolsbandjes niet opnieuw ingevoerd. Wanneer het kabinet besluit deze openingstijden verder te versoepelen wordt opnieuw gekeken of het middel weer ingezet kan worden.

De coronapolsbandjes werden in Utrecht op 7 oktober 2021 ingevoerd. Mensen konden op donderdag, vrijdag of zaterdag bij een van de afgiftepunten het coronatoegangsbewijs en een geldig ID-bewijs laten zien en vervolgens zo’n bandje krijgen. Het personeel van de horecazaken kon hierdoor in één oogopslag zien of iemand voldeed aan de eisen van het coronatoegangsbewijs.

In november 2021 werd het systeem echter weer afgeschaft, omdat het kabinet toen besloot dat alle horecazaken om 20.00 uur de deuren moesten sluiten en de gemeente daarom geen meerwaarde meer zag in de polsbandjes.

Gesprek

Later in 2021 werden de maatregelen nog strenger en moest de horeca tijdelijk helemaal dicht. Afgelopen dinsdag zijn weer versoepelingen aangekondigd en sinds woensdag mag de sector tussen 05.00 en 22.00 weer gasten ontvangen, mits deze bezoekers een coronatoegangsbewijs laten zien.

De gemeente heeft daarom gesproken met de Koninklijke Horeca Nederland en in dat gesprek is onder meer besloten om de coronapolsbandjes vooralsnog niet in te zetten. “Bij ruimere sluitingstijden wordt dit middel weer in overleg overwogen”, aldus de gemeente Utrecht.

Uitbreiding terrassen

Daarnaast zijn er 55 aanvragen van horecaondernemers binnengekomen voor een tijdelijk terras. Daarvan zijn al 50 tijdelijke vergunningen verleend. De gemeente zegt deze aanvragen zo snel mogelijk in behandeling te nemen en de ondernemers waar nodig te helpen als een aanvraag bijvoorbeeld niet compleet is.

“Gezien de nog altijd nijpende financiële situatie van horecaondernemers heeft het college de raad een voorstel voorgelegd om de precario en leges voor de tijdelijke terrassen te laten vervallen.”