Culinair recensent NRC over Restobar Rosie in Utrecht: ‘Een regelrechte hit’

Joël Broekaert, culinair recensent van de NRC, heeft een bezoek gebracht aan Restobar Rosie dat te vinden is aan het Lucasbolwerk in Utrecht. Hij is over nagenoeg alles zeer te spreken en noemt het restaurant ‘een regelrechte hit’. Rosie krijgt dan ook de volle vijf sterren van de recensent.

Om te beginnen vindt Broekaert het ‘geweldig’ dat alles op de kaart hem ‘toezingt’. “Nog zeldzamer is dat al die gerechten op het bord ook daadwerkelijk zó goed of nog beter zijn dan het beeld dat ze op papier opriepen. We struck gold deze week: Rosie is een regelrechte hit.”

De chef van Rosie is Jac Rijks. Tot 2018 had hij de zaak L’ami Jac aan de Burgemeester Reigerstraat. “Rosie is losser, rauwer, maar wel verzorgd en zelfs een beetje wulps. En dat past ’m. Jac staat hier te rocken”, schrijft Broekaert.

Flair

De recensent noemt de bediening van Rosie ‘kundig’ en zij besteden volgens hem veel aandacht aan de muziek en sfeer. “En schenkt met flair.” Tot slot laat hij blijken erg te spreken te zijn over de dranken die het restaurant te bieden heeft.

“Het mag duidelijk zijn: Rosie is een beetje mijn droomvrouw. […] In mijn hoofd hoor ik de rauwe waarheid van Bon Scott: She ain’t exactly pretty, Ain’t exactly small… [but] you could say she’s got it all…”

Lees hier de volledige recensie van Joël Broekaert.