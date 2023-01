Culinair recensent NRC was voor bang voor desillusie toen ze LE:EN na 10 jaar weer bezocht

Hassnae Bouazza, culinair recensent bij de NRC, bracht na ruim 10 jaar weer een bezoek aan het Utrechtse restaurant LE:EN. Ze schrijft dat ze in eerste instantie niet durfde te gaan omdat ze bang was voor een desillusie, maar het tegendeel bleek waar.

“Utrecht was lang mijn stad”, schrijft Bouazza in de NRC. “Een van mijn favoriete restaurants destijds was LE:EN, dat eerst op een sfeervolle plek aan de Westerkade gevestigd was en daarna verhuisde naar een groot industrieel pand, een voormalige lasfabriek, iets verderop in Heuveloord.”

Bouazza besluit LE:EN nog een keer te bezoeken en haar angst voor een teleurstelling werd al snel weggenomen. “De kaart was veranderd, maar de sfeer en kwaliteit niet.” Ze besloot snel daarna nog een keer langs te gaan, want, zo schrijft ze, “ieder bezoek aan een restaurant is immers een momentopname.”

4/5

Na allerlei gerechten geprobeerd te hebben concludeert Bouazza dat LE:EN geen ‘fine dining’ is, maar een plek waar mensen ‘laagdrempelig’ en ‘ongecompliceerd’ lekker kunnen eten. “Het is niet voor puristen, maar wel voor mensen die houden van funky Euro-Aziatisch voor een zachte prijs.”

LE:EN krijgt uiteindelijk een 4 op een schaal van 5 van Bouazza. Lees hier haar hele verhaal.