Culinaire podcast Eten wat de podcast benoemt beste broodje van Utrecht: Alkautar op de Kanaalstraat

De culinaire podcast Eten wat de podcast heeft de winnaar van hun Utrechtse broodjeswedstrijd bekendgemaakt. Wat presentatoren Ger de Gram en Jelle Schot betreft, maakt Alkautar aan de Kanaalstraat het allerbeste lunchbroodje van Utrecht. Het broodje grillworst daar vinden ze ‘ongeëvenaard’.

De presentatoren testten een jaar lang iedere week broodjes door heel de stad: van marktkraampjes tot oude Utrechtse zaken. Bij Alkautar klopte alles, vindt presentator Ger. “Ongelooflijk lekker broodje, op een onverwachte locatie, razendsnelle service – en dat allemaal voor een paar euro. Dit is waarom je op broodjesjacht gaat.”

Eigenaar Rafik El Hafiani is hartstikke blij. “We maken al vijf, zes jaar deze broodjes en ze zijn echt enorm populair. Onze grillworst kun je ook nergens anders in Utrecht halen, dus dit is een enorme eer.”

Tekst loopt door onder de foto

‘Geen peperdure lunchzaak’

“Je verwacht misschien dat het winnende broodje uit een peperdure lunchzaak komt met Italiaans platbrood, pecorino en geïmporteerde salami, maar nee: gewoon op de Kanaalstraat, tussen de bakkers en barbiers, staat een rij voor de pikante grillworst van Alkautar”, zegt Jelle. “En terecht.”

Ger en Jelle beoordeelden alle broodjes op smaak, prijs, voedzaamheid, eetbaarheid en snelheid van service. Uiteindelijk kwam daar een top 3 uit. Op de tweede plaats staat Ombretta in de Hardebollenstraat, op de derde Bocata in de Loeff Berchmakerstraat.

Eervolle vermeldingen

Naast de top 3 maakte de podcast ook een lijstje met eervolle vermeldingen. Die bestaat uit verschillende categorieën, waaronder ‘Utrechtse instituten’. Plekken als Broodje van Martin en Broodje Mario krijgen zo’n eervolle vermelding.

Tekst loopt door onder de foto

Eten wat de podcast is een Utrechtse podcast waarin journalisten Ger en Jelle Utrechtse restaurants, cafés en andere horecazaken bezoeken. “Eten wordt te ingewikkeld gemaakt”, schrijven de twee op hun site. “Wij vertellen gewoon wat we wel of niet lekker vinden en vooral waarom.”

Ze maakten tot nu toe ruim 100 afleveringen en bezochten dus ook ruim 100 plekken in de stad. Iedere aflevering heeft duizenden luisteraars.

De hele aflevering over het testen van de Utrechtse broodjes is onder andere via Spotify te luisteren.