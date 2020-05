D66 en VVD: ‘Er moet straks in Utrecht meer ruimte komen voor terrassen’

Zodra Utrechtse horecazaken de deuren weer mogen openen, moeten ze de ruimte krijgen om hun terrassen ruimer uit te stallen. Ook waar voorheen geen terrassen werden toegestaan. Dat vinden D66 en de VVD.

Om ervoor te zorgen dat de mensen op het terras anderhalve meter uit elkaar kunnen zitten is meer ruimte nodig. De partijen willen daarom dat er op plekken waar dat kan tijdelijk extra ruimte komt voor terrassen, zowel in de binnenstad als daarbuiten. Hierbij wordt gedacht aan het Domplein en het Vredenburg, maar ook aan Rotsoord en het terrein rondom dB’s.

Maarten Koning van D66 zegt zich te realiseren dat er niet één groot terras kan komen. “Er moet natuurlijk ruimte blijven voor voetgangers, hulpdiensten en ook winkels moeten bevoorraad worden.”

Bruist

Daarnaast wijst Koning erop dat het straks zomer is en dat veel mensen dat in eigen stad vieren. “Iedereen ziet dat Utrecht bruist en dat komt deels door de terrassen en horeca. Als we daar geen ruimte aan bieden is het snel over.”

D66 en VVD hebben al verschillende gesprekken gevoerd met eigenaren van terreinen. Veel daarvan hebben aangegeven dat ze horecaondernemers die bijvoorbeeld een kleine zaak of terras hebben de ruimte willen bieden.

Buitenbar

Naast een verruiming van de terrassen willen de partijen ook dat de gemeente geen extra kosten in rekening gaat brengen voor bijvoorbeeld een groter terras. Ook willen ze dat er soepeler wordt omgesprongen met het toestaan van een buitenbar. Normaal gesproken geldt een tapontheffing voor zo’n bar maar op een paar dagen.

Koning zegt dat de plannen samen met verschillende Utrechtse horecaondernemers zijn opgesteld. “Het is een mooi voorbeeld van waar de gemeente en de horeca samen kunnen werken om het deze zomer leuk te maken voor de inwoners Utrecht.