Dagger Coffe opent tweede zaak in Utrecht; ‘Geen ideale tijd, maar deze plek wilde ik niet laten schieten’

Dagmar Geerlings opende afgelopen weekend een tweede koffiebar in Utrecht. Naast Dagger Coffee aan de Europalaan, is er nu een gelijknamige zaak aan de Zijdebalenstraat. “Ik wilde al heel lang een tweede zaak openen.”

De nieuwe koffiebar zit in het historische tuindershuisje op de hoek van de Zijdebalenstraat en de Zeedijk. Het is één van de weinige elementen die is blijven staan na de herinrichting van het gebied.

Geerlings was al langer op zoek naar een nieuwe locatie, en daarbij had ze naar eigen zeggen ook specifieke eisen. “Ik wilde dat de nieuwe plek karakteristiek was, veel licht had en in een leuke buurt lag. Als ik dan zoiets tegenkom als het tuindershuisje, kan ik het niet laten liggen. Ook al is het nu geen ideale tijd om een nieuwe zaak te openen.”

Tekst loopt door onder afbeelding.

Buurthuis

Daarnaast zegt Geerlings veel waarde te hechten aan vaste klanten. “Ik wil een soort buurthuis zijn en relaties opbouwen met mijn gasten. Dat kan nu minder omdat de mensen niet binnen mogen zitten, maar ik hoop dat in de toekomst meer te kunnen doen.”

Geerlings heeft zich in het verleden bewezen als barista. Zo is ze meerdere keren in de top-3 geëindigd van de Dutch Barista Championship. Naast koffie kunnen mensen ook bij Dagger Coffee terecht voor onder andere yoghurt, wentelteefjes en cake.