De bekende Utrechtse zaak Stairway aan de Mariaplaats sluit de deuren

De bekende Utrechtse horecazaak Stairway aan de Mariaplaats gaat sluiten. Na 25 jaar is het tijd voor een gedaanteverwisseling schrijven Henk Westbroek en Julia Harris op Facebook. De twee gaan met pensioen. Dochter Chrissie Westbroek en partner Dani Aguilera gaan wel verder op dezelfde locatie, maar er komt een nieuw concept.

In 1995 ging Stairway to Heaven open. Daarvoor zat er een andere bekende club op het adres, Cartouch. Nu komt er dus weer iets nieuws. Stairway to Heaven kan gerust een iconische zaak genoemd, al is de identiteit van de zaak de afgelopen jaren wel veranderd. Lang hing de zaak vol met gouden platen en gitaren. Later veranderde ook de naam naar de kortere versie, Stairway.

Maar Stairway gaat sluiten. 24 augustus start de gedaanteverwisseling, zoals Henk Westbroek en Julia Harris het noemen op Facebook. Ze leggen uit: “Vorig jaar besloten mijn vrouw en ik om na het 25 jarig bestaan van Stairway met pensioen te gaan. En om de sleutels van de zaak in handen te geven van onze dochter Chrissie Westbroek en haar partner Dani Aguilera. Het is een familiebedrijf en dat blijft het.”

750 artiesten

Eigenlijk zou er in april een groot feest zijn geweest, om het 25-jarig jubileum te vieren. Dat ging om de bekende reden, het coronavirus, niet door. Maar het pensioen van Henk en Julia gaat wel door. “Julia en ik willen iedereen bedanken die ons de afgelopen 25 jaar bezochten om iets te drinken, te eten of te genieten van live muziek. We zijn er trots op dat in de loop der jaren pakweg 750 artiesten bij ons een podium vonden. (Onder andere Alanis Morisette, Herman Brood, Shania Twain, Golden Earring, Lil Kleine, en rapper Snelle).”

Stairway gaat sluiten, maar er komt dus wel een nieuw horecaconcept in het pand. Henk schrijft daarover: “Chris en Dani koesteren namelijk de opvatting dat Utrecht toe is aan iets nieuws op horecagebied. En dit nieuwe duo is de directie dus die gaan over de toekomst, zoals Julia en ik over het verleden gingen. Chris en Dani gaan zes weken radicaal verbouwen om vervolgens de poorten weer te openen. Met een nieuwe naam, die naadloos moet passen bij hun nieuwe concept.”