De finale van Jette & Jildou drinken koffie – dé koffiezakenlijst van Utrecht

Waar in Utrecht drink je de beste koffie? Wat zijn leuke, anders-dan-anders koffielocaties? En waar moet je zijn buiten het centrum? Omdat de rubriek Jette & Jildou drinken koffie stopt én het einde van het jaar in zicht is: hierbij de ultieme finale lijstjeseditie van Jette & Jildou na 6,5 jaar koffiedrinken.

10 x Allerfavorietst – de beste Utrechtse koffietentjes volgens JJDK (in willekeurige volgorde)

Rabarber – Zadelstraat 20

Bij deze knusse, authentieke en oergezellige stadsbistro hebben ze hun cappuccino-skills uitstekend op orde. De bediening is altijd goedgeluimd en de keuken produceert de meest inventieve bakcreaties. De zitplek voor het raam is onze favoriet.

KEEK – Twijnstraat 23 of Oudegracht 362bis

Bij het vertrouwde KEEK (Kunst en Eerlijke Koffie) komen we graag: Jette is groot fan van de muesli van de Oudegracht, en Jildou gaat vaak voor een post-yogakoffie in de Twijnstraat. Keek serveert puike capu’s en lattes, overheerlijke scones en croissantjes waar je geen genoeg van krijgt.

Cornelis – Maliestraat 16

Je loopt er misschien niet zo één-twee-drie langs, maar toch is het de moeite waard een omweggetje te maken voor het leuke Cornelis. De oude kruidenierszaak heeft een unieke sfeer, een lekkere grote leestafel en prima koffie van Bocca.

Koffie Leute Brauhaus – Westerkade 30

Wil je écht een goede bak koffie? Dan ben je bij Koffie Leute aan het juiste adres. Deze mannen hebben kennis van zaken en zetten filterkoffies, espresso’s en cappuccino’s van topkwaliteit. O ja, en die wentelteefjes… onweerstaanbaar.

Life’s a Peach – Hardebollenstraat 9

Een nieuwkomer, maar zeker de moeite waard is Life’s a Peach in de Hardebollenstraat. Kom in Italiaanse sferen met een vegan twist. Proef Vanessas heerlijke focaccia’s met nepgeitenkaas, lekkere bombolones (een soort donuts), vergezeld van een heerlijke cappuccino met havermelk. Top!

District – Jan van Scorelstraat 1

District zit achter het Wilhelminapark en is een bakkerij, koffietentje en lunchroom in één, waardoor alles simpelweg heel lekker en goed is. Hun ontbijtjes verdienen een speciale vermelding, en in de zomer is het heerlijk buiten zitten aan de grote ronde tafels op de stoep.

The Village Coffee & Music – Voorstraat 44-46

De stoerste, hipste koffiezaak van Utrecht bevindt zich op de Voorstraat. Vriendelijke baarden verwelkomen de liefhebber van een sterke bak van uitstekende kwaliteit. Voor een zitplek is het in het weekend soms wat dringen, maar voor een bakkie to go draaien wij onze hand niet om. Puik!

Black Brew – Willemstraat 55

In de oude bakkerij van Broodnodig, in de Willemstraat, zit tegenwoordig Black Brew. Een heerlijke huiskamer waar men weet wat goede koffie is. We werden van het servies alleen al wild. Probeer bij Black Brew ook eens wat coole zetmethodes als de Japanse Syphon.

Coffee Company – Nachtegaalstraat 34 of Vismarkt 4

De Coffee Companyvestiging op de Nachtegaalstraat heeft alles wat je wil voor een zaterdagochtend: veel weekendkranten, verse croissants en een goede bak koffie. De andere vestiging op de Vismarkt heeft dan weer fijne Chesterfieldstoelen die zich goed lenen om een boek te lezen of een potje voor je uit te mijmeren.

Blackbird Coffee & Vintage – Oudegracht 222

Het was ons eerste koffietentje en het bleef altijd een grote favoriet: bij Blackbird aan de Oudegracht is het altijd knus en word je telkens even enthousiast ontvangen door Edwin en Willemijn. Fiets nodig? Kijk in de kelder voor de prachtigste retrofietsen. We hebben ‘m zelf ook.

5x anders dan anders – koffiedrinken buiten je filterbubbel

Frenchie Café – Lange Nieuwstraat 21

Insta-inspiratieloos? Zoek niet verder en bestel een unicornmuffin met freak shake bij Frenchie Café op de Lange Nieuwstraat. Likes gegarandeerd!

De Utrechtse Boekenbar – Westerkade 2

Koffie tussen de boeken op de Westerkade, wij kunnen ons geen betere combi voorstellen.

Pampalini – Wittevrouwenstraat 14

We komen nog altijd graag in deze Perzische huiskamer in de Wittevrouwenstraat, waar de altijd vrolijke barista je vaste bestelling met liefde onthoudt.

Het Muzieklokaal – Bemuurde Weerd Oostzijde 13

Oke, koffie en muziek gaan eigenlijk ook goed samen. ‘Proef en luister’ is het motto. Kijk vooral eens op de planning – en wees er vroeg bij!

Kopi Susu – Jan Pieterszoon Coenstraat 69

In het grotendeels door vrijwilligers gerunde Kopi Susu kun je na je Lombokse boodschappen neerstrijken voor een bakje biologische ‘wereldkoffie’.

5x omfietskoffie – voor een bakkie buiten het centrum

Møs – in de Vogelenbuurt, Kievietstraat 2

Genoeg ruimte om te zitten met een uitgebreide kaart voor koffie, lekkers en lunch. Voelt nieuw, fris en hip!

Karibu – op de Oudenoord, Oudenoord 330

Verborgen parel, maar echt de moeite waard. De oude kantine van de HU is getransformeerd in een jungle-achtige setting. Leuk & origineel.

Dagger Coffee – in Kanaleneiland, Europalaan 500

Tussen de kantoorgangen van de Stadstuin zet Dagmar, eigenaresse van Dagger Coffee, prijswinnende cappuccino’s.

Ohøj – in de Rivierenbuurt, Rijnlaan 27

Bij het sympathieke Ohøj branden ze hun bonen zelf, en dat proef je. De zaak is qua inrichting wat sober, maar de koffie is magnifiek.

Koffie & ik – in Lombok, Vleutenseweg 169

Doordeweeks een laptopwalhalla, in het weekend een gezellig buurtcafé. Koffie & ik serveert hele goede koffie met allerlei lekkers, dat je ook nog eens ter plekke kunt kopen.

5x Koffiekerkhof met gesloten koffietentjes – we er huilen nog steeds om



Nordkapp Coffee

In het pand van brewpub De Kromme Haring dronken we voor het eerst een espresso-tonic (heel speciaal). Koffie branden doen ze nog steeds, gelukkig!

A&J Bakery

Bij deze Poolse bakker op de Straatweg stierven we van geluk bij het proeven van de lekkerste croissants ter wereld – we laten Frankrijk even buiten beschouwing.

De Koekfabriek

‘Je koopt je koekje, en dan krijg je de koffie er gratis bij,’ wat een heerlijk motto! De koekjes kun je gelukkig nog kopen, de koffie helaas niet meer.

HOOI

Opgewekt en supervrolijk fietsten wij altijd over de Burgemeester Reigerstraat, voor de leukste pitstop richting Uithof.

Brandmeesters

Zonder baarderige stoerdoenerij de beste koffie voor fijnproevers. Niks geen opsmuk, gewoon goeie koffie van goeie bonen. En die zijn er dan nog wel!

Bekijk alle afleveringen hieronder op de kaart.