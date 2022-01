De horeca gaat niet bij de pakken neerzitten: acht Utrechtse restaurants waar je je favoriete eten kunt bestellen

De lockdown wordt stukje bij beetje versoepeld, maar voor de horeca valt er nog weinig te vieren; nog altijd zijn de deuren dicht. De sluiting duurt al een tijd, maar Utrechtse horecaondernemers gaan niet bij de pakken neerzitten. Ze zouden het allemaal liever anders zien, maar proberen toch op allerlei manieren nog steeds hun gasten blij te maken. DUIC zette acht restaurants op een rijtje waar je je favoriete gerechten voor thuis kunt bestellen. Dit is natuurlijk maar een kleine selectie van de tientallen restaurants in Utrecht die bezorgen of waar je kunt afhalen.

Orloff aan de Kade

Wat: van een wildmenu, tot curry, tot pizza

Wanneer: donderdag t/m zondag van 16.30 tot 19.00 uur

Levering: afhalen

Geen gasten in het restaurant, maar Orloff aan de Kade is gelukkig niet helemaal dicht. Van donderdag tot en met zondag kun je namelijk je lievelingseten gewoon afhalen. Genieten dus, van het tweegangen wildmenu, de massaman curry of toch de Angus burger. Telefonisch bestellen kan op de dag zelf.

WT Urban Kitchen X Fico

Wat: viergangenmenu (vlees en vis of vegetarisch)

Wanneer: donderdag t/m zaterdag van 14.00 tot 18.00 uur

Levering: afhalen bij WT Urban Kitchen

Het unieke uitzicht vanaf de watertoren en over de Veilinghaven moeten gasten van WT Urban Kitchen en Fico al een tijdje missen, maar dat geldt niet voor het viergangenmenu van de chef-koks. Ze stelden namelijk ook in deze lockdown een mooi menu samen zodat mensen thuis kunnen genieten van de gerechten. Het menu is zowel met vlees/vis als vegetarisch te bestellen. Met de instructies van de chefs bij de hand zet je zo zelf een heerlijk diner op tafel.

Op Zuid

Wat: van salades, tot nachos, tot spareribs

Wanneer: dagelijks van 12.00 tot 21.00 uur

Levering: bezorgen of afhalen

Bij Op Zuid draaien ze hun hand niet snel ergens voor om. Deze New York Style Bar & Bistro is gevestigd in de oude draad- en staalfabriek Neerlandia. Het liefst zouden ze daar natuurlijk gasten ontvangen, maar dat kan nu natuurlijk niet. Tot dat wel weer kan, barsten de afhaal- en bezorgmenu’s van Op Zuid van de lekkere gerechten. Lunchen kan bijvoorbeeld met sandwiches, bagels en tosti’s en op de dinerkaart vinden we burgers, spareribs en de slow cooked halve kip. Zin om te borrelen? Op Zuid verzorgt ook borrelplanken en bittergarnituur. En je maakt je diner compleet met een dessert, zoals rainbowcake, huisgemaakte bananencake of churros.

Café Nieuwe Dikke Dries

Wat: broodje Corpsbal voor het Prinses Máxima Centrum

Wanneer: donderdag 20 t/m zondag 23 januari

Levering: afhalen (bedrijven/instellingen kunnen bestellen via mail en telefoon)

Café Dikke Dries heeft al sinds de oprichting in 1937 een innige band met het Utrechtsch Studenten Corps en ook de viering van 900 jaar stadsrechten mag niet zomaar voorbijgaan. En daarom zijn ze er weer! Jos de Winter draait sinds jaar en dag de beroemde broodjes Corpsbal en pakt voor de gelegenheid de draad weer op. Café Nieuwe Dikke Dries verkoopt 900 broodjes Corpsbal ter ere van de stad Utrecht en met het eten ervan doe je niet alleen jezelf een plezier. De opbrengst van de broodjes gaat namelijk naar het Prinses Máxima Centrum.

Camping Ganspoort

Wat: van taart, tot Brabantsche worstenbroodjes, tot de daghap

Wanneer: dagelijks tot 18.00 uur

Levering: afhalen

Bij Camping Ganspoort kun je dagelijks tot 18.00 uur terecht voor eigenlijk alles. Begin je dag met koffie, muntthee, chai latte en de taart van de dag of haal tijdens je lunchpauze een broodje muhammara, tomatensoep of een (vegan) Brabantsch worstenbroodje. ’s Avonds geen zin om te koken? Ook dat is geen probleem, want Camping Ganspoort heeft van alles, van maaltijdsalades en zoete aardappelfriet tot een wisselende daghap om thuis op te warmen. Met een biertje van vandeStreek erbij natuurlijk.

Kaasbar Utrecht

Wat: kaas!

Wanneer: elke twee werkdagen verstuurd

Levering: bezorgen

Wat is een avond dineren nou zonder kaasplankje? Precies: niet compleet. Kaasbar Utrecht heeft de oplossing voor dat probleem, want op de website kun je een kaasplankje bestellen. Voor jezelf, voor tijdens de online VrijMiBo, maar natuurlijk ook als cadeautje. In het pakket zitten vier gevacumeerde Hollandse kazen: de Alphenaer Geitenbrie, Le Petit Doruvael, Boeren mulder ‘vergeten’ kaas en Brabants blauw. De kazen worden geleverd met crackers, gezouten amandelen en een flesje aceto balsamico. En het kaasplankje past ook nog precies door de brievenbus!

Tijm

Wat: van taartjes, tot Indiase dahl, tot kaasfondue

Wanneer: dagelijks van 8.30 tot 22.00 uur

Levering: bezorgen en afhalen

Tijm heeft tijdens deze lockdown eten en drinken voor elk moment van de dag. Ontbijt, taartjes en lunch to-go, maar ook diner to-go is geen probleem. Je kunt bij Tijm in het centrum en in Tuinwijk zowel afhalen als bestellen. Op het menu staan bijvoorbeeld een winter couscous bowl, paneer butter masala, daging rendang, satay en roti. Voor de kids heeft Tijm pasta met gehaktballetjes, Parmezaanse kaas, tomatensaus en komkommer. Kun je er geen genoeg van krijgen? Ook desserts staan op de kaart. De keuze? Rose cardamom cheesecake, vegan chocolate date brownie, hangop met pistache of tiramisu.

Toko Blauw

Wat: Indonesisch

Wanneer: dagelijks

Levering: bezorgen en afhalen

De allerbeste gerechten van restaurant Blauw, gemaakt door de eigen chef. Op de kaart staan verschillende streetfoodgerechtjes (lemper ayam, risoles daging en vegetarische hapjes), maar ook sate ayam en verschillende soorten spekkoek ontbreken niet. Natuurlijk kan je bij Blauw ook rijsttafels bestellen; je kunt kiezen uit vlees/vis of vegetarisch. Zelf leren hoe je deze heerlijke Indonesische gerechten maakt? Je kunt het kookboek van Blauw gelijk aan je bestelling toevoegen. Selamat makan!