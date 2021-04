De Pomp overhandigt petitie om te blijven aan wethouder: ‘Het is afwachten’

De Pomp heeft donderdag een petitie overhandigd aan wethouder Klaas Verschuure. Ruim 2600 mensen vinden dat het restaurant aan de Croeselaan moet blijven. Ook de wethouder zei eerder dat hij gaat kijken of de horecazaak na 2024 op de huidige plek kan blijven.

De Pomp is sinds april 2019 open. Toen kreeg de zaak een vergunning voor vijf jaar. Ondertussen zou er worden gekeken of dat een permanente vergunning zou kunnen worden.

Maar er is na twee jaar nog veel onduidelijk voor de ondernemers. In de gemeenteraad vroegen Maarten Koning (D66) en Rick van der Zweth (PvdA) om opheldering aan het college over de stand van zaken. Ook startte De Pomp dus een petitie.

“De afgelopen weken is er keihard gewerkt door Emma, stagiair op het gebied van Sociaal Ondernemen”, schrijft De Pomp op Facebook. Zij heeft onderzoek gedaan naar het draagvlak voor eventuele verlenging van de overeenkomst. “Het antwoord was duidelijk: de buurt is nog lang niet klaar met ons.”

Een petitie voor #DePomp in ontvangst mogen nemen voor het voortbestaan van deze horecagelegenheid aan de Croeselaan. Meer dan 2.566 handtekeningen zijn er inmiddels opgehaald: De Pomp is geliefd en gewaardeerd in de buurt en ver daarbuiten. De Pomp geeft goede energie! pic.twitter.com/z1LvJPV4fT — Klaas Verschuure (@KlaasVerschuure) April 15, 2021

Ondertussen wordt ook het Ringpark Dichterswijk ontwikkeld. De Pomp ligt in het gebied van dit park. In de plannen staat dat er plek is voor horeca. De wethouder zegt deze zomer een update te geven over de stand van zaken van de ontwikkeling van het Ringpark. Maar het is niet bekend of De Pomp dan ook meer duidelijkheid krijgt.

“Voor nu is het afwachten hoe de gesprekken tussen ons, de gemeente en de projectontwikkelaar verlopen”, zeggen de eigenaren van De Pomp. “In de tussentijd blijven wij duimen dat we snel open mogen én verlenging krijgen.”