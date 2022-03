Derde café Anne&Max geopend in woontoren De Syp in Utrecht

De koffiezaak Anne&Max heeft een derde vestiging geopend in de woontoren De Syp in Utrecht. De keten, die ook te vinden is in andere steden, zat ook al aan de Donkere Gaard en aan de Burgemeester Reigerstraat.

Anne&Max wil een ‘huiskamer in de stad’ zijn, vanaf woensdag dus ook voor de bewoners van de gloednieuwe woontoren De Syp. In de nieuwe vestiging is een breed assortiment van onder meer huisgemaakte ijsthee, sandwiches, wijnen en koffies te vinden.

De koffiezaak viert de opening van hun derde Utrechtse vestiging met een tweetal acties: Gasten die de naam Anne of Max heten kunnen hier tot en met eind april gratis een kop koffie of thee komen halen, en de tien mensen die deze week als eerste binnenkomen krijgen een herbruikbare beker cadeau.

De Syp is een torenflat van 29 verdiepingen aan het Utrechtse Forum. Begin 2019 kregen de eerste bewoners van de flat hun huissleutels. Aan het Forum, een plein tussen de Van Sijpesteijnkade en de Moreelsebrug op 7,5 meter hoogte, is ook het kantoorgebouw Central Park te vinden.

