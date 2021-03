Dit zijn de vijf Utrechtse horecazaken die in april weer tijdelijk gasten mogen ontvangen

De Utrechtse cafés Hofman, de Beurs, Ubica, VinVin en ’t Oude Pierement mogen van 14 tot en met 17 april weer tijdelijk gasten ontvangen. Dit zijn namelijk de horecazaken die meedoen aan Fieldlab Cafés, een experiment waarbij wordt onderzocht hoe de coronamaatregelen in deze context worden nageleefd.

Utrechters die graag mee willen doen aan het onderzoek kunnen zich vanaf volgende week woensdag aanmelden via een speciaal ingerichte website. Er kan dan een tijdslot van 1,5 of 3 uur worden gereserveerd. Voorwaardes zijn wel dat alle deelnemers ingeschreven staan in de gemeente Utrecht en dat ze een negatieve coronatest kunnen laten zien.

Tijdens het experiment kijken onderzoekers van TNO of en hoe de gasten en het personeel zich houden aan de maatregelen en afspraken. Naast naleving van de maatregelen wordt gekeken naar de onderlinge contactmomenten, met wie die zijn, op welke afstand en hoe lang die duren. Ook wordt aan de hand van CO2-concentraties gekeken naar de toevoer van verse lucht.

Bij de proef zijn naast TNO de Rijksoverheid, Koninklijke Horeca Nederland, Horeca Alliantie, GGD regio Utrecht en de gemeente betrokken.

Ondersteunend

De kennis die wordt opgedaan tijdens het experiment wordt gebruikt om te bekijken of en hoe horecazaken weer veilig en verantwoord open kunnen. Er wordt nadrukkelijk gezegd dat deze praktijktesten ondersteunend zijn aan – en dus geen voorwaarde – voor heropening.

“Samen – uiteraard op 1,5 meter – naar een café, het klinkt als iets uit vervlogen tijden. De inzichten die met deze proef in Utrecht worden opgedaan, zijn van belang voor de heropening van cafés in heel Nederland. Dat is een belangrijk lichtpunt voor alle horeca-ondernemers én hun gasten”, zegt burgemeester Sharon Dijksma.