Door brand getroffen Ping Pong Club in Utrecht vanaf 1 oktober weer open

De wederopbouw van de Ping Pong Club in Utrecht loopt gestaag door. Dinsdag lieten de eigenaren weten dat gasten vanaf 1 oktober weer kunnen reserveren. Halverwege juni werd de horecazaak aan de Concordiastraat getroffen door een brand.

Kortsluiting in een telefoonaccu was de boosdoener. Hoewel de brandweer en snel bij was heeft het vuur in korte tijd veel schade aangericht. Sinds het incident is de Ping Pong Club dan ook deels gesloten en zijn de opruim- en herstelwerkzaamheden in volle gang. Eind juli konden de ondernemers wel weer mensen ontvangen op hun terras.

Om de eigenaren te helpen met de wederopbouw zijn een aantal vaste gasten en werknemers een crowdfunding gestart. Er zijn inmiddels 610 donaties gemaakt en de teller staat op ruim 13.500 euro.

Goed nieuws

Nu komt de Ping Pong Club naar eigen zeggen met ‘groot en goed nieuws’. Vanaf 1 oktober kunnen mensen namelijk weer reserveringen plaatsen. “Iedereen, maar dan ook iedereen, kan vanaf dan dus weer het leven bij ons komen vieren (groepen dus ook).”

