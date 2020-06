Drie jaar na sluiting Broodje Ploff is horecazaak Twintig geopend aan de Ganzenmarkt in Utrecht

Na ruim dertig jaar sloot in 2017 Broodje Ploff aan de Ganzenmarkt in Utrecht, nu drie jaar later is Twintig in het pand geopend. Een hele andere zaak dan Ploff, waar veel Utrechters in de nachtelijke uren kwamen om nog wat te eten na het stappen.

De verbouwing van het hoekpand heeft lang geduurd. In april 2017 maakte Melissa Ma bekend Broodje Ploff te sluiten. “Van zwervers en studenten tot mannen in pak; iedereen komt hier langs”, liet ze toentertijd nog weten. De zaak was jarenlang een begrip, maar het werk was ook fysiek zwaar en ze besloot te stoppen.

Twintig

Na de sluiting werd al gauw bekend dat er een nieuwe horecazaak zou openen. Dat heeft ruim drie jaar geduurd. De zeer grondige verbouwing verliep niet altijd even soepel. Maar sinds 1 juni verwelkomt Twintig gasten. Vanwege de coronamaatregelen verliep de opening niet met een groot feest, maar eigenaar David Lambers noemt het wel een feestelijk moment. Hij is ook bedrijfsleider van het naastgelegen Ubica en nu hebben hij en de eigenaar van Ubica samen Twintig geopend.

De nieuwe zaak is een café-restaurant waar geborreld kan worden en waar gasten ook welkom zijn voor het diner. Ze gaan ‘s ochtends om 09.00 uur open en blijft open zolang het gezellig is. De naam Twintig verwijst naar het huisnummer maar ook naar het aantal bieren, wijnen en cocktails die er op de kaart staan.