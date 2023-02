Drie oude bekende foodtrucks behouden standplaats op het Utrecht Science Park; Last Vegas als nieuwkomer uit de bus gekomen Foto: Bas van Setten

Vier foodtruckondernemers mogen vanaf 1 april de komende twee jaar hun producten verkopen op het Utrecht Science Park. Dat is bepaald nadat studenten en medewerkers van Hogeschool Utrecht en Universiteit Utrecht mochten stemmen welke foodtrucks op de campus mogen parkeren. Eén daarvan is nieuwkomer Last Vegas. De huidige foodtrucks van Broodje Ben, Mo & Zonen en Falafel & Halloumi behouden hun standplaats. De vegetarische snackbar Last Vegas maakt als vierde foodtruck het rijtje compleet. Daarmee neemt Las Vegas de huidige plaats van Tour de la Frite over. De foodtrucks van Surinaamse EetHut en Hoi Anh vielen na de laatste stemronde af. In maart 2023 lopen de contracten van de huidige foodtrucks op de campus af. Daarom konden ondernemers een duurzaam, gezond en origineel concept voor een foodtruck insturen. Ook mochten de huidige foodtruckondernemers op het USP zich opnieuw inschrijven. De nieuwe contracten gaan in op 1 april. Vanaf dan zijn de foodtrucks dagelijks aanwezig en zullen deze rouleren langs vier standplaatsen op het Utrecht Science Park.

