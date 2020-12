Eetcafé Lombok zamelt geld in voor kerstmaaltijden voor de buurt

Het Utrechtse Eetcafé Lombok gaat tijdens Kerstmis koken voor mensen in de wijk ‘die het meest behoefte hebben aan een warme maaltijd’. Om dit te kunnen bekostigen wil het restaurant de komende twee weken zoveel mogelijk geld inzamelen.

Het eetcafé is zeer te spreken over de ‘warmte’ die ze de afgelopen periode van omwonden hebben ontvangen. “En daarom willen wij de energie, support en de aandacht die we van jullie hebben ontvangen, teruggeven aan de wijk. Wij […] gaan, nu we jullie even niet uit mogen nodigen, koken voor de mensen in de wijk die het meest behoefte hebben aan een warme maaltijd deze kerst.”

Hoeksteen

De horecazaak noemt zich een hoeksteen van de ‘bruisende wijk’ en ziet wat er allemaal goed gaat. “Maar we willen ook de mensen helpen die het deze donkere tijden het meeste nodig hebben. In de komende twee weken gaan wij zoveel mogelijk geld inzamelen met als doel om voor iedereen uit onze geliefde wijk Lombok die wat extra warmte kan gebruiken, een waanzinnig kerstdiner te serveren.”

Eetcafé Lombok werkt hierin samen met de Voedselbank, Buurtteam West en Buurthuis Rosa. Voor 5 euro kan het restaurant voor één persoon een diner verzorgen en voor 25 euro kan een heel gezin genieten van een maaltijd.