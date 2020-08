Eigenaar Amac opent dit najaar een horecazaak in The Wall in Utrecht

In The Wall in Leidsche Rijn opent dit najaar het restaurant Liemès. In deze nieuwe horecazaak worden gerechten geserveerd uit elf verschillende wereldkeukens.

De man achter Liemès is Ed Bindels, eigenaar van alle Amac Stores. Bindels heeft altijd een passie voor eten gehad en hij liep dan ook al langer met het idee om een horecazaak te openen. Toevallig stond er naast de Amac Store in The Wall al een langere tijd een ruimte leeg. Deze plek wordt nu omgebouwd tot restaurant.

In Liemès zijn straks elf chefs aan het werk. Deze hebben ieder hun eigen keuken met hun eigen specialiteit zoals Vietnamees, Japans en Italiaans. “Als chef hoef je alleen te doen waar je goed in bent, namelijk met passie de lekkerste gerechten klaarmaken. Wij zorgen voor de bediening, keukenapparatuur van de hoogste kwaliteit, een kassasysteem en de marketing”, aldus Bindels.

Er is straks bij Liemès plek voor zo’n 500 gasten. De hele ruimte is ruim 1500 vierkante meter groot. Het streven is om de zaak in oktober van dit jaar te openen.