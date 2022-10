Eigenaar Roost aan de Singel is teleurgesteld in verdwijnen horecazaak en schrijft brief aan Utrechtse politiek

Eigenaar van Roost aan de Singel, Sidney Rubens, schrijft teleurgesteld te zijn dat de horecazaak moet vertrekken. Hij noemt het ‘jammer’ dat ze niet betrokken zijn bij het plan dat eerder deze week gepresenteerd is. In een brief aan de Utrechtse politiek en het college van B&W uit hij zijn ongenoegen.

Laten we het nog een keer kort samenvatten. Deze week werd bekend dat Roost aan de Singel nu echt moet verdwijnen na jarenlang een succesvol concept te zijn geweest in Park Paardenveld. Roost aan de Singel kreeg vanaf 2017 een tijdelijke vergunning om bij te dragen aan de ontwikkeling van het nieuwe parkje.

Afgelopen jaren is het park uitgegroeid tot een succesvol stukje groen langs de singel. Sinds het water weer is teruggekeerd, het gras groeit en enkele bomen zijn geplant weten steeds meer mensen Park Paardenveld te vinden.

Tijdelijk

Het was altijd al bekend dat Roost aan de Singel open was op een tijdelijke vergunning, maar de eigenaar pleitte er ondertussen ook voor om de plek een permanent karakter te geven. Met de presentatie van het nieuwste plan, wat eerder deze week gebeurde, lijkt er nu toch een einde te komen aan de horecazaak. Rubens vindt het jammer dat hij niet betrokken is bij de visie die er nu ligt.

In onderstaande brief is onder meer te lezen: “Op 4 oktober jongstleden is er een redelijk in beton gegoten plan gepresenteerd waarin de mogelijkheden voor het voortbestaan van ROOST aan de Singel zeer beperkt zijn. Ons inziens zonde, want juist door de benoemde samenwerking met allerlei belanghebbenden, kan er van het Paardenveld een nóg fijnere plek gemaakt worden zonder teniet te doen wat reeds bereikt is.” Rubens uit daarom de wens dat Roost aan de Singel toch nog actief betrokken wordt bij de ontwikkeling van Park Paardenveld.

Zelf de hele brief lezen? Dat kan hieronder.

Geachte fractievoorzitters, leden van het college en de gehele gemeenteraad,

“We beëindigen een succesvolle plek, om te gaan onderzoeken hoe we er een succesvolle plek van kunnen maken,” luidt één van de reacties op Facebook en is de algemene tendens op de sociale media als antwoord op de sluiting van ROOST aan de Singel. Want net als wij ondernemers en tevens bewoners van de binnenstad, zijn ook veel andere Utrechters erg teleurgesteld dat ROOST moet vertrekken.

Toen wij in 2017 op Paardenveld onze horecagelegenheid openden was menig mens verbaasd. Want wat gingen we doen op dat braakliggende terrein op dat verlaten stukje stad? Maar zoals wordt benoemd in de ‘Raadsbrief Afronding placemaking 1.0 Park Paardenveld’ en haar bijlagen is het Paardenveld vanaf de komst van ROOST “veranderd van een relatief ‘unheimische’ plek naar een waardevolle plek in de stad”. Een plek waar veel verschillende Utrechters samenkomen, een uithangbord voor onze stad.

Dat de huidige vergunning van ROOST aan de Singel eindig was, wisten wij vanaf het begin. Daarom zijn wij al vanaf 2019 in gesprek met gemeente en overige belanghebbenden om naar de toekomst van het Paardenveld te kijken. Op ons initiatief is toen besproken met de verantwoordelijk ambtenaar dat het een mogelijkheid zou zijn om ROOST naar de zijkant van het park te verplaatsen, op de plek van de parkeerplaatsen of tegen de plint van de parkeergarage aan. Zo zou de situering van de horecagelegenheid niet meer in strijd zijn met de Binnenstadsvisie van het singelgebied en er meer ruimte gemaakt worden voor het groen. Gesuggereerd wordt dat het voortbestaan van ROOST aan de Singel in strijd is met de groene ambitie die is bepaald voor het gebied, maar het is juist altijd onze wens geweest om van Park Paardenveld een levendige, groene plek te maken. Een goed onderhouden stadspark in plaats van een grasveld en daar maken wij graag plaats voor door ROOST anders te situeren.

In 2021 liep de initiële tijdelijke vergunning van ROOST af. Aangezien er nog geen nieuwe invulling voor de plek was, werd na het indienen van een motie door de raad besloten dat ROOST mocht blijven. Parallel aan de verlenging van de vergunning ging het traject van start om de nieuwe invulling te bepalen, de zogenaamde placemaking. ‘De stad maken we samen: inspraak, participatief en waar kan in co-creatie.’ Zoals wordt benoemd in de bijlagen van de Raadsbrief (ID 5794) is placemaking o.a. ‘het organiseren van een sociaal netwerk van mensen die zich over de plek ontfermen (ervoor zorgen, betrokken zijn en samen activiteiten programmeren).’ Als wij als initiatiefnemer van ROOST iets hebben gedaan is het ons ontfermt over het gebied waar wij ons bevonden. De komst van ROOST was het begin van het Paardenveld als geliefd stukje Utrecht en wij hebben altijd ons uiterste best gedaan om als goed huisvader van het park de plek zo leefbaar en toegankelijk mogelijk te maken voor alle doelgroepen.

Wij hebben het voortouw genomen om met alle direct betrokkenen – o.a. de ondernemers in de parkeergarage, direct aanpalende bewoners, de verantwoordelijk ambtenaar en de voorheen bezwaarmakende partij de Utrechtse Bomenstichting – tot concrete planvorming voor ‘het nieuwe Paardenveld’ te komen. Hoe kunnen we in gezamenlijkheid optreden om van het park een nóg fijnere en groenere plek te maken passend in de gebiedsvisie? Het is namelijk de diversiteit van de verschillende ondernemingen (Jeu de Boules, Dagje Suppen en ROOST aan de Singel) die ervoor zorgt dat er zo’n divers publiek wordt bedient. De initiatieven op het Paardenveld versterken elkaar en creëren samen een levendig stukje Utrecht waar veel verschillende soorten mensen plezier aan beleven. Vanuit de gesprekken werden concrete plannen gemaakt, zoals het planten van bomen in samenwerking met de Utrechtse Bomenstichting, of bijvoorbeeld het terug laten komen van de halfpipe aangezien dit weer een ander publiek trok. Ook de financiering voor het Paardenveld 2.0 werd meegenomen in de planvorming, omdat wij van mening zijn dat de inrichting van de plek gedragen kan worden door de direct belanghebbenden, zodat hier geen publieksgeld voor gebruikt hoeft te worden.

Helaas is het tot een gezamenlijk placemakingsvoorstel niet gekomen. Op 4 oktober jongstleden is er een redelijk in beton gegoten plan gepresenteerd waarin de mogelijkheden voor het voortbestaan van ROOST aan de Singel zeer beperkt zijn. Ons inziens zonde, want juist door de benoemde samenwerking met allerlei belanghebbenden, kan er van het Paardenveld een nóg fijnere plek gemaakt worden zonder teniet te doen wat reeds bereikt is.

In de Raadsbrief en haar bijlagen worden een aantal punten aangegeven waardoor wordt gesuggereerd dat ROOST aan de Singel volgens de beleidsmaker niet zou passen binnen de gestelde kaders voor de nieuwe ontwikkeling op het Paardenveld, of waarin voorbij wordt gegaan aan een aantal zaken die spelen.

Punt 1. De exploitatie van ROOST beperkt zich tot de zomermaanden. Dit is echter niet onze eigen keuze geweest. In het eerste placemakingstraject is afgesproken (in samenspraak met de buurt) dat ROOST zeven maanden per jaar mocht exploiteren en in de winter dicht moest zijn. Wij hebben er zelf meerdere malen op aangedrongen om dit anders in te richten, want buiten dat wij vanuit zakelijk oogpunt natuurlijk liever het jaar rond zouden exploiteren, was het ook beter voor de plek geweest als er 365 dagen per jaar sociale controle vanuit een horecagelegenheid was geweest. Helaas werd dit niet toegestaan en is er daarom in het ontwerp van het huidige paviljoen niet ingezet op exploitatie in de wintermaanden. Natuurlijk zouden wij dit in een nieuwe situatie graag wel doen.

Punt 2. In het placemakingsvoorstel wordt voorbijgegaan aan de onzekerheid van de vergunningen van de Parkeergarage Paardenveld welke samenhangen met de aflopende erfpacht van het gebouw in 2023.

Punt 3. Het is juist een van de doelstellingen van de Gemeente Utrecht om spraakmakende horeca te stimuleren en hiermee de diversiteit te waarborgen die onze stad zo nodig heeft. Wij denken dat er geen twijfel bestaat of een plek zoals ROOST aan de Singel in dit profiel past en dat het zonde zou zijn voor de stad om dit verloren te laten gaan.

We hebben altijd initiatief getoond en zijn bereid geweest om tot nieuwe invulling te komen passend bij de gestelde kaders. Invulling waarbij niet de onderneming ROOST aan de Singel, maar juist de plek Park Paardenveld leidend moet zijn. Wij vinden het dan ook jammer dat de direct belanghebbenden niet zijn betrokken in dit placemakingsvoorstel zoals het nu op tafel ligt en dat van co-creatie geen sprake is geweest. Want is dat niet wat placemaking zou moeten zijn? En waarom niet de jarenlange ervaring met de plek vanuit ons als ondernemers gebruiken? Na het naar buiten komen van het voorstel is er contact geweest met de andere ondernemers waar dit plan betrekking op heeft (Jeu de Boules en Dagje Suppen). Het blijft onze gezamenlijke wens om alsnog betrokken te worden bij dit placemakingstraject en zouden graag vanuit ons als ondernemers een voorstel maken met onze visie op het Paardenveld 2.0. Natuurlijk binnen de gestelde kaders in de ruimtelijke strategie Utrecht 2040 (RSU) en de Omgevingsvisie Binnenstad en rekening houdend met alle belanghebbenden.”

