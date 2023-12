Eigenaren tapasbar Sevilla openen ook Italiaans restaurant in Utrecht: Osteria Emilia

Utrecht heeft er vanaf zaterdag een nieuw Italiaans restaurant bij: Osteria Emilia. Aan de Oudegracht aan de Werf, ongeveer ter hoogte van de Drieharingstraat, opent het restaurant morgen de deuren. De ondernemers hebben al een tapasbar in de stad: Sevilla. Hiervoor hadden ze de Croquetten Boutique in de Bakkerstraat.

De inspiratie voor het restaurant is de Italiaanse regio Emilia Romagna, “ook wel de buik van Italië genoemd door de vele producten die hier hun oorsprong vinden”, omschrijven de eigenaren. “Na Sevilla in de Korte Jansstraat gaan we nu op reis naar Italië.”

In de werfkelder kunnen mensen niet terecht voor een “traditioneel menu”, maar staan er gerechten om te delen op de kaart. Zowel voor lunch als diner kan men er terecht.

Nieuw avontuur

Ondernemers Désirée Stroes en Brian Steevens waren ook eigenaren van de Croquetten Boutique aan de Bakkerstraat. Toen begin dit jaar bekend werd dat die zaak de binnenstad zou verlaten, waren ze al begonnen aan een nieuw avontuur. Samen met een compagnon openden ze tapasbar Sevilla aan de Korte Jansstraat.

Morgen is er “een groots openingsfeest” bij hun nieuwe osteria. Er zijn Italiaanse muzikanten en hapjes, een cocktailbar en het eerste rondje is van het huis.