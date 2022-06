Eigenaren van restaurant Concours openen café aan de Biltstraat in Utrecht

Het Utrechtse restaurant Concours aan de Biltstraat heeft op 17 juni een café geopend, aan de overkant van de weg. Café Concours is bedoeld voor de spontane bezoeker, dus gasten kunnen hier niet reserveren. Op de kaart staan ‘klassiekers van de chef’, Alex Zeelenberg.

Spontaan uit eten in Utrecht is niet altijd even makkelijk; tafels bij sommige restaurants zijn al ruim van tevoren gereserveerd. Ook bij het restaurant Concours is het regelmatig aanschuiven in de rij om te reserveren. Bij Café Concours moet dat verleden tijd worden. Gasten kunnen alleen spontaan binnenlopen. Geen reserveringen.

Eigenaren Lisa en Alex Zeelenberg laten weten dat je in het café à la carte kunt eten, in tegenstelling tot in het restaurant. Op de kaart staan zo’n tien kleine gerechten; ‘Klassiekers en favorieten van de gasten’. “De inmiddels befaamde oesters van Concours, maar ook borrelplanken en gedroogde hammen van Josse Haarhuis. Dit in combinatie met eigen geïmporteerde wijnen per glas, geselecteerd door sommelier Nils Regien, die ook te bestellen zijn in karafjes en wijnproeverijen.”

Tijdens de zomerperiode is Café Concours geopend op vrijdag en zaterdag. In september willen de eigenaren ook op zondag open. Dan moeten er ook gastronomische events, zoals wijnproeverijen en speciale diners, en livemuziek op de planning komen.