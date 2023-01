El Mundo aan de Voorstraat in Utrecht gaat sluiten: ‘De knoop is doorgehakt’

Het bekende restaurant El Mundo aan de Voorstraat in Utrecht gaat sluiten. Hoe lang de zaak al open was, weet ook de huidige eigenaar niet meer. Pascal begon er zelf in de bediening in 2001 en nam in 2017 de zaak over. Maar een tekort aan personeel nekt El Mundo. Deze week is de zaak voor het laatst open.

Het was een moeilijk besluit, maar de knoop is doorgehakt, vertelt eigenaar Pascal. “Het ligt niet aan de gasten, die komen genoeg. Maar sinds we na de coronacrisis – die er natuurlijk ook flink inhakte – weer open zijn, krijg ik de zaak niet gevuld met personeel. Zonder goed personeel kan ik de gasten niet helpen.”

Het einde van El Mundo is voor Pascal ook een afsluiting van een hele lange periode, want hij begon in 2001 gewoon in de bediening in de zaak. Hij is er altijd blijven werken en begin 2017 kreeg hij de kans om de zaak over te nemen. Hij kijkt met een goed gevoel terug op al die jaren dat hij er werkte.

“Natuurlijk is het dan een grote domper dat het nu dichtgaat. El Mundo was ook uitgegroeid tot een begrip. Maar als deze deur dichtgaat, gaat er ook weer een deur voor mij open. De komende dagen komen er in ieder geval nog heel veel gaste vasten voor een laatste keer langs.”