Failliet Vapiano met twee restaurants in Utrecht maakt doorstart

De eerder failliet verklaarde restaurantketen Vapiano maakt een doorstart. Dat meldt het ANP. In Utrecht zitten twee vestigingen van het horecabedrijf gericht op Italiaanse gerechten. Het is niet duidelijk of alle 11 locaties in Nederland weer opengaan.

In 2018 gingen de twee restaurants in Utrecht open. Mensen konden bij Vapiano terecht voor vers bereide Italiaanse gerechten als huisgemaakte pasta, steenovenpizza’s en salades. Ooit waren er ook plannen om een zaak te openen in de Neudeflat.

Begin mei werd Vapiano in Nederland failliet verklaard nadat eerder al uitstel van betaling was aangevraagd. Toen gaf de curator ook al aan bezig te zijn met een doorstart. Dat lijkt nu dus gelukt te zijn. Het is alleen nog niet bekend of alle vestigingen weer opengaan op 1 juni.

In Utrecht zit het restaurant aan het Brusselplein in Leidsche Rijn Centrum en aan het Stationsplein naast het centraal station.