Filiaal Urban Salad aan Stationspassage in Utrecht gaat sluiten

Het filiaal van Urban Salad aan de Stationspassage bij Utrecht centraal gaat sluiten. Door meerdere omstandigheden is het uitbaten van de horecazaak, vooral bekend van salades en wraps, niet meer rendabel. Wanneer de deuren sluiten, is nog niet duidelijk; er moet eerst nog een nieuwe huurder gevonden worden.

Eigenaar van Urban Salad, Jasper van Wieren, vertelt waarom waarom het filiaal sluit. “We willen dicht. Na de coronaperiode zijn tijden veranderd. De omzet is onvoldoende weer op gang gekomen.”

Daar bovenop komt nog wat Van Wieren de ‘perfect storm’ noemt. “De hele mkb-sector heeft er last van. Het personeelstekort en de aanhoudende stijgende kosten over de hele linie van je bedrijf. Alles bij elkaar betekent het dat de Urban Salad aan de Stationspassage niet meer rendabel kan draaien.”

Voordat de vestiging echter definitief de deuren kan sluiten, moet nog wel een nieuwe huurder voor het pand worden gevonden. “Het zijn onzekere tijden, dus het vinden van een nieuwe huurder zal nog wel even kunnen duren. Daarom is er een kans dat we er voorlopig nog wel zitten”, aldus Van Wieren.