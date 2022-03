Foodbar Blue Bar 1 geopend: ‘We hopen de mediterrane gewoontes een beetje naar Utrecht te brengen’

Seawharma, flammkuchen met oesterblad, zeewierbitterballen, Yellowtail sashimi… Je komt het niet dagelijks tegen in de Utrechtse horeca, maar het staat wel allemaal op de menukaart van de nieuw geopende horecazaak Blue Bar 1. Ron Okhuijsen en Katy Elst – ook de eigenaren van Restaurant Goesting – openden eind februari na een fikse verbouwing de deuren van deze foodbar in de Donkere Gaard in hartje Utrecht.

Blue Bar 1 is geïnspireerd op het idee van ‘blue economy’: op een duurzame manier omgaan met de zee en de producten die je daar uithaalt. Helemaal stoppen met vis eten is niet de oplossing, zegt Katy, maar het kan anders. “Stoppen met vis eten zou rampzalig zijn voor de wereld; een heel groot deel van de wereldbevolking is afhankelijk van visserij. Je kunt niet zomaar zeggen; we stoppen ermee. Het moet alleen verstandig.”

Het idee voor een foodbar lag al een paar jaar op de plank. “We zien het vaak in het buitenland: horecazaken die helemaal niet fancy zijn, maar juist laagdrempelig, met lekkere happen op de kaart. Dat hebben we gecombineerd met de wens om meer ideologisch bezig te zijn. Meer na te denken over de toekomst van de planeet en daar ook een beetje impact op te hebben.”

Nederland

Dat is dan ook waar ze bij Blue Bar 1 op inzetten. “We werken met duurzame producten uit de zee”, zegt Katy. “Van plantbased, op zeewierbasis, tot en met schelpdieren. Schelpdieren zijn echt een heel stuk duurzamer dan vis, dus daar willen we graag veel mee doen. En alles komt uit Nederland. Het is goed verkrijgbaar en fantastische kwaliteit. Er is genoeg van, dus laten we dat dan ook gebruiken. Als het niet van ver hoeft te komen, gaan wij het ook niet van ver halen.”

Ron en Katy halen al hun producten dus uit Nederland en gaan ook zelf bij hun leveranciers langs. “We komen bij alle leveranciers. We weten waar en hoe ze het maken. Je bezighouden met waar je spullen vandaan komen is gewoon ontzettend interessant en heel erg leuk. Wij rijden daarvoor graag even een rondje door Nederland”, zegt Katy. Ron vult aan: “Naar de Yellowtail-kweker in Kats (Zeeland, red.), bijvoorbeeld. Maar we hebben ook een beekridder op de kaart staan. Een Wageningse professor begon daar een paar jaar geleden mee. Hij kweekt in Dodenwaard op een duurzame manier beekridder, een forelachtige.”

Laagdrempelig

In de keuken van Blue Bar 1 wordt dus gewerkt met schelpdieren, Noordzee- en zoetwatervis, maar er staan ook verschillende gerechtjes met zeewier op de kaart. Katy vertelt dat ze dat altijd al een interessant product vond. “Maar tijdens de coronacrisis had ik meer tijd om me daarin te verdiepen. Er ging echt een wereld voor ons open, op het gebied van wat er allemaal kan en hoe je zeewier kunt cultiveren. Een bijzonder product dat niet vet is, dat vol zit met vitamines en zout vervangt. Alle problemen die we heden ten dage hebben: vet, zout en suiker. Dan is dit echt een product waar we nog heel veel van gaan horen”, zegt ze.

Op de kaart vind je dus geen planken met kaas, worst en kroketten van Van Dobben, maar zeewierbitterballen met zeewier uit de Oosterschelde en sashimi van Yellowtail kingfish. En alles is de hele dag door te bestellen. “We willen af van die hokjes van ‘dan heb je koffie, dan heb je de lunchkaart en dan de dinerkaart’. Wij hebben gewoon één kaart, de hele dag. Neem waar je zin in hebt”, zegt Ron.

Mensen overtuigen van een bepaalde manier van eten willen Ron en Katy overigens niet. “We gaan geen belerende spreekbeurten geven, maar als mensen meer willen weten vertellen we natuurlijk graag. Iemand die hier komt, wil gewoon dat er iets lekkers te eten is en dat het gezellig is. En dat willen wij ook. Maar tegelijkertijd denken we dat we met onze ervaring wel in staat zijn om mensen te verleiden om dit soort nieuw en toch ook wel ‘beter’ voedsel voor de mens en de planeet te proberen.”

Niet reserveren

Ron en Katy hopen de mediterrane gewoontes een beetje naar Utrecht te brengen. “We zijn er eigenlijk voor elk moment van de dag. Of je nou zin hebt in een wijntje met een hapje, koffie met taart, een burger of alleen komt voor oesters. Je kunt gewoon lekker aanschuiven. Niet zo Nederlands, maar meer mediterraan. Nederlanders houden van zekerheid: om 18.00 uur eten, een plek reserveren. We gaan voorzichtig een beetje inmasseren dat het ook anders kan.” En het kan ook wel wat minder sjiek, denken ze. “Een beetje meer met je handen eten mag ook wel.”

Een tafeltje reserveren hoeft dan ook niet bij Blue Bar 1. “We willen dat mensen spontaan binnen komen lopen, al vinden sommigen het nog wel ingewikkeld dat je niet kunt reserveren”, legt Katy uit. “In coronatijd is iedereen eraan gewend geraakt dat je overal moet reserveren. Ook bij zaken waar dat normaal niet het geval was. Ik hoop dat we nu weer allemaal gaan wennen aan spontaniteit van ergens binnenvallen, zoals dat past bij een foodbar als deze. Met alle liefde mail ik de hele dag door mensen terug die vragen om een reservering: ‘Loop lekker binnen, het lukt altijd’.”

