Foto’s: Speellokaal Mooie Boules opent deuren aan Steenovenweg in Utrecht

Foto's: Bas van Setten
Horecabedrijf Mooie Boules heeft de deuren geopend aan de Steenovenweg in Utrecht. Bezoekers kunnen er, naast de borrel, terecht voor jeu de boules, shuffleboard, karaoke, sjoelen, pinp pong en bordspellen.

Mooie Boules is in 2013 opgericht in Amsterdam, en heeft inmiddels verschillende vestigingen. De nieuwe Utrechtse vestiging aan de Steenovenweg ligt in het Koffiekwartier, een gebied waar nog maar weinig horeca en activiteiten zijn.

Tegelijk met de opening in Utrecht is ook de Stichting Mooie Buurt opgericht. Via deze stichting zijn de vestigingen van Mooie Boules overdag gratis te gebruiken voor buurtbewoners en maatschappelijke initiatieven. In een pilot faciliteerde Mooie Boules vorig jaar 50 maatschappelijke activiteiten die goed waren voor 5.500 nieuwe ontmoetingen.

De commerciële activiteiten van Mooie Boules moeten de activiteiten van de stichting mogelijk maken. In een persbericht is te lezen: “Zakelijke klanten en reguliere bezoekers dragen bij via donaties, als vrijwilligers of simpelweg door omzet te genereren, terwijl de stichting nieuwe partners aantrekt en deze met doelgroepen verbindt.”

 

