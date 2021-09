Gemeente Utrecht blijft bij standpunt; geen poffertjeskraam aan Gageldijk in Overvecht

De gemeente Utrecht blijft bij haar standpunt dat er geen plek is voor de poffertjeskraam aan de Gageldijk in Overvecht. De locatie voldoet niet aan de regels en een poffertjeskraam is ook niet bijzonder genoeg om een uitzondering te maken.

In augustus van dit jaar schreven verschillende media over het initiatief van een ondernemer om een historische poffertjeskraam nieuwe leven in te blazen. De kraam, waarin plek is voor honderd mensen en nog eens honderd mensen op het terras, zou moeten komen op Manege ’t Hoogt aan de Gageldijk.

De gemeente Utrecht zag dit echter niet zitten en liet weten geen vergunning te kunnen geven. De horecazaak zou niet passen binnen het huidige bestemmingsplan. Opvallend was dat de gemeente in de afwijzingsbrief schreef dat te veel kinderen in Overvecht overgewicht hebben: “Juist in Overvecht is een verleidelijk ongezond voedselaanbod met grote aantrekkingskracht op kinderen in de vorm van een poffertjeskraam daarom onwenselijk.”

Vragen

ChristenUnie en VVD vroegen vervolgens om opheldering bij de wethouder. Er werd onder meer gevraagd of dit horecaconcept niet kon vallen onder profiel 12 van het Horecakader. Als dat namelijk zo is kan de gemeente een uitzondering maken. Maar het gemeentebestuur schrijft dat zowel de locatie als het concept niet bijzonder genoeg zijn, daarom valt de poffertjeskraam niet onder profiel 12.

Ook wordt benadrukt dat ongezond voedsel geen juridische reden tot afwijzing kan zijn. “Het is wel opgenomen in de reactie op de indicatie-aanvraag, omdat we wel graag het gesprek aangaan over en aandacht hebben voor een divers voedselaanbod in de (hele) stad.” Op dit moment ziet de gemeente geen geschikte plek voor de poffertjeskraam.