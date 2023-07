Gemeente Utrecht wil cafés verbieden om tijdens openingstijden deuren en ramen te openen

De gemeente Utrecht wil cafés verbieden om nog langer tijdens openingstijden ramen en deuren open te houden. Het is een maatregel om geluidshinder tegen te gaan. Koninklijke Horeca Nederland afdeling Utrecht is tegen het plan en vraagt om de regel te schrappen.

Wie op een zonnige dag door de stad loopt ziet bij menig – bijna alle – horecazaken wel een deur of raam openstaan. Als het aan het college van B&W ligt zou dit bij cafés niet meer mogen. Het zijn slechts 2 zinnen in een plan van 57 pagina’s, maar onder 2.4.2 staat het wel: “Als regel wordt in het omgevingsplan opgenomen dat ramen en deuren van cafés te allen tijde gesloten dienen te blijven. Dit voorkomt geluidoverlast door muziekgeluid en de noodzaak tot handhaving.”

Op dit moment kan de gemeente bij individuele zaken besluiten dat ramen en deuren gesloten moeten blijven om overlast van bijvoorbeeld muziek tegen te gaan. Maar het college wil dit op een algemene manier regelen omdat het efficiënter zou zijn. “Als het plan wordt aangenomen geldt het voor alle cafés”, aldus de gemeente in een reactie. De belangrijkste reden is dat geluidsoverlast slecht is voor de gezondheid. “Dit zorgt ervoor dat we makkelijker kunnen handhaven.”

Zorgen

Koninklijke Horeca Nederland afdeling Utrecht maakt zich zorgen om de nieuwe regel. In een brief aan de gemeente schrijft de belangenclub: “Door cafés de mogelijkheid te ontnemen om hun ramen en deuren open te zetten, verstikken we de natuurlijke ambiance en verbinding met de buitenomgeving. Het vermogen om de bries te voelen, te genieten van natuurlijk licht en betrokken te zijn bij de omringende gemeenschap zijn fundamentele aspecten van de café-ervaring.”

De belangenorganisatie gaat ook in op het aanpakken van geluidsoverlast: “Hoewel het belangrijk is om dergelijke problemen aan te pakken, denk ik dat er alternatieve oplossingen zijn die kunnen worden onderzocht in plaats van toevlucht te nemen tot het algemeen sluiten van ramen en deuren.” Koninklijke Horeca Nederland afdeling Utrecht schrijft dan ook: “Via deze weg verzoek ik u dringend om het artikel die het sluiten van ramen en deuren in cafés verplicht stelt, te heroverwegen.”

Beleidsnota Geluid en Trillingen

De maatregel staat in het document beleidsnota Geluid en Trillingen. Op 1 januari 2024 gaat er nieuwe landelijke wetgeving in en dat was de reden voor het college van B&W om aan de slag te gaan met nieuw lokaal beleid om hinder door geluid en trillingen tegen te gaan.

In het document staan uitspraken en uitgangspunten om te zorgen voor een goed woon- en leefklimaat. “Te veel geluid of hinder van trillingen door verkeer of bedrijven is slecht voor de gezondheid van bewoners”, is te lezen. Het conceptdocument is recent gepubliceerd en tot vandaag kon de stad reageren. Binnenkort worden de reacties verwerkt en mag de gemeenteraad erover in debat.