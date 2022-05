Gerenoveerde Stadsbrouwerij RoodNoot opent zaterdag officieel de deuren

De monumentale boerderij RoodNoot op de grens van Leidsche Rijn kan op 14 mei eindelijk officieel open voor publiek. In 2018 werd bekend dat de boerderij in een brouwerij zou veranderen. Zo’n drie jaar later dan gepland kan de gloednieuwe stadsbrouwerij komende zaterdag open.

Na een grootse verbouwing is Stadsbrouwerij RoodNoot eindelijk klaar om publiek te ontvangen. Sommige vroege vogels hadden misschien al opgemerkt dat de brouwerij al gasten ontving en dat klopt ook. De afgelopen week was het personeel al aan het warmdraaien.

Een heel nieuwe horecazaak, waar een deel van het personeel gaat bestaan uit mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Goed om rustig aan te starten met de werkzaamheden, laten de mensen achter Stadsbrouwerij RoodNoot weten.

Zaterdag vanaf 15.00 uur is Stadsbrouwerij RoodNoot open voor nieuwsgierige gasten. Om 15.30 wordt de opening gevierd met muziek op het terras.

Uitbreiden

Stukje bij beetje wil de brouwerij aan de Oude Vleutenseweg de menukaart en de openingstijden uitbreiden. Op het menu staan al verschillende bieren – waaronder het eigen biertje met dezelfde naam RoodNoot – en ’s avonds kan er in het proeflokaal gegeten worden.

Stadsbrouwerij RoodNoot is het ‘kleine zusje’ van Brouwerij de Prael in Amsterdam. Ook hier werken personen met een afstand tot de arbeidsmarkt. RoodNoot moet naast een fijne ontmoetingsplek ook een veilige werkomgeving voor mensen met psychische problematiek zijn.

Zwaar weer

Eigenlijk had de brouwerij al in juli 2019 klaar moeten zijn, maar ruim een half jaar na die tijd bleek Brouwerij de Prael in financieel zwaar weer te zitten. De drie Utrechtse ondernemers die de boerderij in erfpacht namen, wilden toen echter door blijven zetten.

In maart 2020 werd bekend dat Stadsbrouwerij RoodNoot een subsidiebedrag van 680.000 euro kreeg vanuit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO). Dit geld kon mede worden gebruikt voor de renovatie en inrichting van de nieuwe brouwerij.

Door en Toon

De monumentale boerderij RoodNoot is gebouwd in 1880, aan de voet van de Gele Brug. Door en Toon waren de voormalige eigenaren van de boerderij. Door hun namen om te keren, ontstond de naam RoodNoot.