Gratis wegwerpbekers verleden tijd; wat betaal je in Utrecht?

“Een zwarte koffie om mee te nemen, alstublieft.” Waar de ene ondernemer nog geen extra bedrag vraagt voor een wegwerpbeker doet de andere ondernemer dat al maanden. Vanaf zaterdag 1 juli is het echter verplicht voor iedereen. Sinds die dag zijn de nieuwe regels van de Rijksoverheid van kracht. Niet alleen voor wegwerpbekers met koffie, ook voor al het andere wegwerpservies voor bijvoorbeeld eten gelden de nieuwe regels. We gingen langs bij verschillende koffiezaken in Utrecht.