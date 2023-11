Grieks restaurant Europa in Wittevrouwen viert 30-jarig jubileum: ‘Wij gaan nog wel even door’

Al dertig jaar zijn Lazos en Gerda Fotiadis te vinden in hun Grieks restaurant Europa in Wittevrouwen in Utrecht. Dat jubileum wordt zondag gevierd en veel van de vaste gasten, waarvan sommigen inmiddels al niet meer in de stad wonen, komen langs om het echtpaar te feliciteren. “Wij worden ook wel de Griekse woonkamer van de wijk genoemd.”

De horecazaak op de hoek van de Bekkerstraat en de Gildstraat bestaat eigenlijk al langer. Gerda vertelt namelijk dat veertig jaar geleden op deze plek een Grieks café de deuren opende. “Wij hebben het in 1993 overgenomen en hebben er een restaurant van gemaakt. Als ik dat hardop uitspreek lijkt de tijd voorbijgevlogen.”

Zondag staat het restaurant in het teken van het jubileum. Zo hangen er ballonnen en de kinderen van het echtpaar lopen door de zaak met allerlei hapjes. Lazos vertelt dat zij normaal gesproken op zondag volgeboekt zijn. “We hebben deze ochtend maar één telefoontje gekregen van iemand die hier vandaag wilde komen eten, terwijl dat er op andere zondagen veel meer zijn. Bijna iedereen weet dat we het jubileum vieren.”

Woonkamer

“Het is hier net een dorp”, vertelt Gerda verder. “In de loop der tijd wisten steeds meer mensen ons restaurant te vinden en veel van die gasten zijn blijven hangen. Als ik nu om mij heen kijk zie ik mensen met kinderen, die hier zelf ook als kind met hun ouders kwamen eten. Veel van die mensen noemen dit de Griekse woonkamer van Wittevrouwen.”

Gerda kijkt terug op veel mooie momenten. Zo is er veel gevierd in het restaurant, waaronder huwelijken en verjaardagen. Daarnaast waren er ook moeilijke tijden. Met name de coronapandemie heeft er goed ingehakt. In het begin was Europa, net als veel andere horecazaken, alleen open voor afhaal.

Achtbaan

Gerda: “Vanaf dag één kwamen al onze gasten eten bij ons bestellen. Voor mij was dat een emotionele achtbaan. We ontvingen toen zoveel warmte en liefde van de mensen.”

Toen de laatste lockdown inging was het echtpaar naar eigen zeggen helemaal kapot. Desondanks hebben ze doorgezet en op het moment dat het restaurant weer mensen mocht ontvangen kon Gerda er naar eigen zeggen weer van genieten.

Lamsschouder

Door al die jaren heen zijn veel gerechten uitgeserveerd, maar de lamsschouder en de octopus zijn toch wel de favorieten. “Naast de klassiekers zoals de gyros en souvlaki. Mensen komen van heinde en verre om dat bij ons te eten”, aldus Lazos.

De kans is groot dat deze en vele andere gerechten nog wel even gemaakt worden in Europa. Op de vraag hoe de toekomst er uitziet zegt Gerda namelijk het volgende: “Wij gaan nog wel even door.”