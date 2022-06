Groene Michelinster voor Héron in Utrecht: ‘Onze telefoons sloegen op hol’

Héron Petit Restaurant was maandag de enige horecazaak in Utrecht dat een Michelinster mocht ontvangen. Niet de traditionele rode ster maar een groene, voor duurzaamheid. Eigenaren Joyce Bielderman en Victor Stukker waren niet aanwezig bij de uitreiking en kwamen er pas achter toen hun telefoons op hol sloegen.

De twee hadden niet verwacht een ster te ontvangen van Michelin en waren dan ook niet aanwezig bij de uitreiking. Joyce: “We kwamen er pas achter toen onze telefoons op hol sloegen door alle mensen die belden om ons te feliciteren. We dachten: huh, wat is er aan de hand?” De groene ster is volgens haar vooral een blijk van erkenning voor hun inzet op gebied van duurzaamheid.

Ambitie

“We hebben niet de ambitie om een rode ster te halen”, zegt Joyce. “Het duurzame karakter zit in het DNA van ons restaurant: we zoeken namelijk altijd naar manieren om ons restaurant nog duurzamer te maken. Denk hierbij aan koken op aanbod van producenten uit de buurt en het niet verspillen van eten, maar juist manieren zoeken om ook met de waste te werken. De groene ster is een mooie blijk van erkenning hiervoor.”

Wat gaat de groene ster betekenen voor de zaken in Héron? Het restaurant ontving in 2018 al een Bib Gourmand, de prijs die Michelin uitreikt aan restaurants met een goede prijs/kwaliteitsverhouding. “Toen wisten veel mensen ons door de Michelingids te vinden”, vertelt Joyce. “Ze kwamen uit België en Frankrijk, en zelfs uit Saudi-Arabië. Wie weet of we met de groene ster nog meer mensen zullen aantrekken.”

Groene ster

Michelin heeft de groene ster vorig jaar in het leven geroepen om restaurants en chefs te bekronen die ‘zichzelf aansprakelijk stellen voor hun normen op het vlak van ethiek en milieu’. Ze werken bijvoorbeeld met ethische leveranciers en producenten om afval te vermijden en proberen geen gebruik te maken van plastic en andere materialen die niet gerecycled kunnen worden.

Héron is een van de drie restaurants die dit jaar een groene ster hebben gekregen. In Nederland zijn nu elf restaurants met een groene ster.