Het bekende Café Elinkwijk gaat niet meer open

Het bekende Café Elinkwijk sluit de deuren. Dat laat eigenaresse Anita Geerink weten. “Het is een lastig en verdrietig besluit geweest, maar gegeven alle omstandigheden uiteindelijk het beste.”

Het café aan de Amsterdamsestraatweg, dat eerder dit jaar nog onderdeel was van de televisieserie Typisch Zuilen, opent de deuren niet meer. De kroeg sluit per 31 mei 2020. Een dag later had eigenaresse Geerink weer gasten mogen ontvangen, want vanaf 1 juni mag de horeca weer open. Dat zou vanwege de coronamaatregelen niet rendabel zijn voor het café. Er is echter geen sprake van een faillissement maar van een overwogen besluit.

Vooruitzichten

Geerink: “Het is een heel dubbel besluit. Aan de ene kant is het verschrikkelijk verdrietig, maar ik mag ook in mijn handen knijpen dat ik er op een nette manier kan uitstappen.” De kroegbaas had best nog even willen doorgaan: “De vooruitzichten zijn echter te slecht. Vanaf 1 juni mag ik 14 mensen in de kroeg hebben. Het is onduidelijk wanneer ik weer volledig open mag, dat kan oktober, november, december of zelfs nog later zijn. Dan ga je er wel over nadenken.”

Het speelt ook mee dat de Geerink in 2021 tien jaar het café zou hebben. “Toen ik eraan begon was dat ook een beetje het doel. Al met al is dit gewoon het beste moment om eruit te stappen. Ik houd nog wat centjes over en ben een gelukkig mens.” De huurbaas heeft alle medewerking toegezegd. Alle spullen moeten wel uit de kroeg, die gaat Geerink verkopen. Geïnteresseerden kunnen zich bij haar melden.

Geen afscheidsfeest

De eigenaresse kondigde de sluiting zelf aan op Facebook: “Met dit bericht willen we jullie laten weten dat wij helaas per 31 mei 2020 zullen stoppen. Café Elinkwijk zoals jullie die kennen zal dus niet meer open gaan.” Op het bericht dat de zaak gaat sluiten komen tientallen reacties binnen. Mensen betreuren de sluiting en wensen Geerink het allerbeste.

De eigenaresse sluit af met: “We willen jullie enorm bedanken voor al jullie steun, aanwezigheid en gezelligheid in de afgelopen jaren. Een spetterend afscheidsfeest zit er in deze periode helaas niet in, maar we hopen jullie allemaal gauw, onder betere omstandigheden, weer te kunnen ontmoeten.”