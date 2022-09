Hoe is het nu met pop-up restaurant De Zware Jongens? ’We hebben er met de buurt een leuke plek van gemaakt’

DUIC schreef in 2021: “In het bekende Utrechtse Muntgebouw opent woensdag 30 juni een pop-up restaurant met een ruim terras: De Zware Jongens. De nieuwe zaak blijft open tot de restauratie van het gebouw gaat starten in de loop van volgend jaar.” Nu de restauratie van het Muntgebouw in zicht komt, zijn wij benieuwd hoe het gaat met de ondernemers achter pop-up restaurant De Zware Jongens. We spraken Arne Koefoed over spanning in de buurt, een bijzondere expositie en de grootste pompoen van Nederland.

Hoe is het nu met De Zware Jongens?

“Het gaat gaat heel goed met De Zware Jongens. We hebben net als vele andere horecaondernemers een covid-start gehad; we zijn in een gekke tijd begonnen. Desondanks hebben we er met de buurt een leuke plek van gemaakt. Op het gebied van het restaurant zijn De Zware Jongens heel succesvol. Het terras zit vol en het eten wordt goed beoordeeld. De kaart is dan ook op een goede manier geëvolueerd, en blijft steeds veranderen. Op de plek waar recent letterlijk geld werd gemaakt, werken we nu aan onze ‘Nieuwe Waarden’; waarden die mens en planeet gelijk stellen met winst. We zijn duurzaam, koken vegetarisch en met streekproducten. En ons interieur is gecreëerd van hergebruikte, ge-upcyclede materialen. Voor ons is het belangrijkste om te blijven innoveren. Dat past bij een pop-up.”

Welk moment zal jullie voorlopig bijblijven?

“Happy Ending, het slotfeest van Come Alive. Daarvoor hebben we een bepaald soort gedachtegoed van Come Alive – vrijheid van seksualiteit stond daarbij centraal – neergezet in de setting van De Zware Jongens. Dat vond ik wel heel mooi. Natuurlijk hebben we ook bemiddeld om die expositie in de Munt te krijgen. Ik vind het belangrijk om een cultureel-culinair podium te zijn, dus toen Ine Gevers van Come Alive met het idee naar ons toekwam, hebben we haar geholpen.”

Waar hebben jullie veel van geleerd?

“Het eerste jaar was één groot leerproces. Het Muntgebouw is een locatie waar heel veel mensen omheen wonen. Die mensen hebben van het begin af aan al veel inspraak gehad, maar dat was vaak nog vrij officieel. Wij hebben echt geleerd om een open dialoog te voeren met de buurt. Het kan voor bewoners bijvoorbeeld vervelend zijn als er na een feest midden in de nacht een paar honderd mensen naar buiten rollen, die dan herrie gaan lopen maken. Wij snappen heel goed dat dat niet wenselijk is als je daar al jaren woont. Daar moeten we zorgvuldig en transparant mee omgaan. Dus als er iets aan de hand is: bel aan en we hebben het erover.”

Wat zouden jullie niet nog een keer willen meemaken?

“Vlak na de lockdown kwam er een heel stel 18- en 19-jarigen bij De Zware Jongens. Deze kinderen – met alle respect – waren eigenlijk nog uitgaansamateurs die tot dan toe alleen maar thuisfeestjes hadden gehad. Ze hadden gewoon nog nooit geleerd om uit te gaan. Zonder dat we ons erop gericht hadden, kregen we veel van deze jongeren over de vloer en dat liep op sommige momenten iets uit de hand.”

En wat zouden jullie zo weer doen?

“We hebben vorig jaar de allergrootste pompoen van Nederland gekocht, na het NK Pompoen Kweken in de Botanische Tuinen in Utrecht. Daar konden we goed mee laten zien dat we échte Zware Jongens zijn. Daar hebben we een heleboel pompoensoep van gemaakt. Dat zou ik dit jaar zo nog een keer doen.”

Staat er nog iets op de agenda?

“Zodra de Munt verbouwd gaat worden, gaat onze pop-up tijdelijk stoppen. Ons idee en onze wens is nog steeds om na de verbouwing door te gaan in een permanente set-up. We blijven De Zware Jongens, maar in een iets permanentere inrichting. Voordat het zover is, willen we van september een wellness nazomermaand maken. Met een sauna, spa en hottubs. We zijn er nog even, dus komt allen.”