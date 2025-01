Horecagroep koopt pand Stan aan Ganzenmarkt in Utrecht en opent in juni een mediterraans restaurant

De Nieuwe Garde Horeca Groep heeft het pand gekocht waar Stan & Co tot en met december vorig jaar te vinden was, en is van plan om in juni het mediterraanse restaurant Maresia te openen op de locatie aan de Ganzenmarkt. De groep timmert al een tijdje aan de weg in Utrecht en heeft de afgelopen jaren het tapasrestaurant Sevilla en het Italiaans restaurant Osteria Emilia geopend, en binnenkort komt daar ook het Franse Léo Léo bij.

De Nieuwe Garde Horeca Groep bestaat uit een verschillende horecaondernemers. “We hebben ooit gekscherend gezegd dat we vijf zaken in vijf jaar tijd willen openen. We zijn nu goed op weg. Tweeënhalf jaar geleden hebben we Sevilla geopend en binnenkort staat de teller op vier.”

Eerder deze week werd bekend dat de groep het pand van Stan & Co aan de Ganzenmarkt heeft gekocht. “We hebben de locatie van Stan Utrecht overgenomen! Na tien jaar verdwijnt de naam Stan van de gevel, en wij staan te popelen om dit prachtige pand te transformeren tot een mediterranean wine & seafood bar”, schrijft de groep op sociale media.

Met dit idee vult Nieuwe Garde Horeca Groep naar eigen zeggen een gat in de markt. “Utrecht mist een visrestaurant. Er komt geen vlees op de kaart, maar wel veel vis en vega. Dat is er nog niet naar ons idee en dat komt dus binnenkort op de Ganzenmarkt.” Als alles volgens planning verloopt opent Maresia in juni van dit jaar de deuren.

Stan

Stan opende ruim tien jaar geleden de deuren in het pand aan de Ganzenmarkt. “Vanaf 22 december 2024 zal STAN Utrecht niet langer geopend zijn. Na een mooie tijd op deze locatie hebben we besloten onze deuren te sluiten”, schrijft de overkoepelende organisatie.