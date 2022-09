Horecaondernemers in Utrecht die buren zijn kunnen in de toekomst elkaars terrasruimte gebruiken

Het moet voor horecaondernemers in Utrecht mogelijk worden om elkaars terrasruimte te gebruiken. Een motie om dit voor elkaar te krijgen is donderdag door een meerderheid van de gemeenteraad aangenomen.

De ruimte in de binnenstad is erg schaars, terwijl horecaondernemers baat hebben bij genoeg ruimte voor hun terras. Tijdens de coronaperiode was het tijdelijk mogelijk om terrassen uit te breiden, maar met het vervallen van de anderhalvemeterregel is dit ook weer ingeperkt.

Toch is er nog behoefte om extra terrasruimte te gebruiken. Daar is iets voor bedacht: horecaondernemers die elkaars buren zijn moeten elkaars terrasruimte kunnen gebruiken als de andere ondernemer er geen gebruik van maakt. Het gaat dan specifiek om aaneengesloten terrassen.

VVD-raadslid Mariam Al-Saqaff hoorde het idee van horecaondernemers en diende donderdag een motie in om dit mogelijk te maken. De motie kon op steun rekenen van ChristenUnie, D66, DENK, EenUtrecht, PVV, Student & Starter, Volt en natuurlijk de VVD en had daarmee een meerderheid. Het voorstel moet nog wel uitgewerkt worden tot beleid voordat het terrasdelen ook echt kan beginnen.