Horecaondernemers Sumo schuldig aan belastingfraude, maar geen straf vanwege fouten OM

Drie horecaondernemers achter sushi-keten Sumo zijn schuldig bevonden aan belastingfraude. De rechter legt echter geen straf op omdat het Openbaar Ministerie (OM) lang heeft verzwegen dat documentairemakers het werk van de FIOD en het OM hadden vastgelegd. Het strafproces zou hierdoor in gevaar zijn geweest.



Er is jaren gewerkt aan de rechtszaak tegen vier horecaondernemers die betrokken zijn bij sushi-keten Sumo. In Utrecht zat een van de restaurants aan de Potterstraat. Die locatie sloot in 2018 plotseling. De opsporingsdienst van de belastingdienst, FIOD, deed in 2014 al een inval bij Sumo in Utrecht.

Een deel van de eigenaren was ook betrokken bij The Fish Market aan de Schoutenstraat, een volledig ingericht restaurant dat nooit openging omdat er getwijfeld werd aan de integriteit van de ondernemers. Daardoor werd er geen vergunning afgegeven.

Volgens het OM zijn gedeeltes van de omzet van de bedrijven bewust buiten de boekhouding gelaten en zijn er valse belastingaangiftes gedaan. De horecaondernemers zouden leiding hebben gegeven aan belastingfraude en witwassen. Dat er iets aan de hand was bij Sumo was dus al langer de beschuldiging.

Geen straf

Ook de rechtbank meent dit, maar er komt geen straf. Het OM heeft meerdere steken laten vallen. Zo hebben documentairemakers het onderzoek van de FIOD en het OM naar Sumo volledig gevolgd, de journalisten mochten alles inzien. Daarbij heeft het OM het maken van deze documentaire proberen geheim te houden, ook voor de verdachten en hun advocaten. Dit is niet de juist manier van werken meent de rechter.

Dat is niet het enige kritiekpunt van de rechtbank; zo heeft het bedrijf van de vier verdachten al boetes betaald. Bij een van de verdachten is dit voldoende geweest, hij zou dus niet meer vervolgd moeten worden. Ook is het alweer jaren geleden dat er fraude is gepleegd en heeft de rechtszaak onnodig lang geduurd.

Door dit alles heeft de rechter besloten dat drie verdachten wel schuldig zijn maar geen straf krijgen.