Horecazaak De Zware Jongens opent weer in Muntgebouw in Utrecht

Horecazaak De Zware Jongens opent in april weer de deuren in het Muntgebouw in Utrecht. De zaak zat eerder al anderhalf jaar op de locatie maar moest vorig jaar plaatsmaken voor de verbouwing van de Rijksmunt. Nu blijkt dat ze toch nog een paar maanden open kunnen. Ondertussen werkt De Zware Jongens ook aan een permanente locatie. Die moet in de nieuwe wijk Wisselspoor komen.

Pop-up restaurant De Zware Jongens ging in juni 2021 open en sloot in november vorig jaar de deuren. Het monumentale Muntgebouw gaat herontwikkeld worden en dat vraagt om een stevige verbouwing. Om ruimte te maken voor die verbouwing moest het pop-up restaurant plaatsmaken. Omdat de planning van de verbouwing gewijzigd is, kan De Zware Jongens het aankomende lente- en zomerseizoen weer open.

De Zware Jongens wil graag een permanente plek in de stad en is bezig met een locatie in de nieuwe woonwijk Wisselspoor. Daar lopen nog vergunningsprocedures voor.