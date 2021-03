Horecazaak in Utrechtse binnenstad opende illegaal de deuren; eigenaar beboet

Een horecazaak in de Utrechtse binnenstad was afgelopen week geopend voor bezoekers, terwijl dit vanwege de huidige coronamaatregelen niet is toegestaan. Agenten en handhavers hebben de eigenaar van de onderneming beboet.

Om welke zaak het precies gaat is niet bekend. Bij de politie kwam een melding binnen over een illegaal geopend horecabedrijf. Toen agenten samen met collega’s van handhaving poolshoogte gingen nemen troffen zij verschillende personen aan in de zaak.

Er werd onder andere gedronken en waterpijp gerookt. Toen de controle plaatsvond hadden twee bezoekers zich verstopt op het toilet. De eigenaar van de horecazaak kan binnenkort een boete verwachten.

Horecabedrijven mogen momenteel alleen geopend zijn voor afhaal.