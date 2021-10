Horecazaak Kauai opent in House Modernes in Utrecht

De internationale horecaketen Kauai opent de deuren in House Modernes aan de Lange Viestraat in Utrecht. Kauai serveert gezonde fastfood, zoals smoothies, salades, bowls, wraps en rauwe sappen voor ontbijt, lunch en diner.

Op het menu onder andere een Acai Smoothie Bowl, Thai Crunch Wrap en Spicy Avo Bowl. Bedrijfsmanager Terrence Bos laat weten: “Wij begrijpen dat de Utrechter niet altijd zin of tijd heeft om te koken, maar wel graag goed en voedzaam wil eten. Kauai streeft ernaar gezond en lekker eten toegankelijk te maken voor iedereen.”

Kauai zat tot juli op station Utrecht Centraal, maar besloot daar dicht te gaan. House Modernes is de afgelopen tijd volledig gerenoveerd en verschillende ondernemingen hebben er de deuren geopend. Zo gingen eerder SoLow en Jamin open. Ook is er een grote fietsenstalling van de gemeente Utrecht met plek voor 900 rijwielen. Op een later moment moet ook nog de Aldi er de deuren openen.