Horecazaak Nomono neemt in Vechtclub XL in Utrecht plek in van restaurant De Klub

De nieuwe horecazaak Nomono gaat de plek innemen van De Klub. Dat restaurant gaat verhuizen van de Europalaan naar het Vredenburg in Utrecht. In Nomono moeten eten, muziek en evenementen centraal staan.

Restaurant De Klub komt in de voormalige amusementshal Charlebry aan het Vredenburg, die al 25 jaar niet meer gebruikt wordt. Daarmee laten ze een plekje achter in de Vechtclub XL waar Naresh Ramdjas – voormalig eigenaar van Café Wout – en Johan Kuin – voormalig eigenaar van Bar Bolsjewiek – de krachten gaan bundelen.

Wat kun je verwachten? “Een laagdrempelige levendige horecazaak waar, naast eten en drinken, muziek een hoofdrol speelt, en waar je op elk moment van de dag binnen kunt lopen.” Overdag moet bij Nomono een huiskamersfeer heersen en in de avonden kunnen bezoekers er terecht voor een ‘goed diner in een informele sfeer met een levendige setting’.

Op sommige avonden zijn er muzikale evenementen zoals luistersessies, albumreleases, documentaire-avonden of kleine dansavonden. Het scala aan genres is breed, met jazz, funk en hiphop in de basis.

Mede-eigenaar Johan Kuin zegt hierover: “Muziek kan mensen samenbrengen. Het lijkt ons bijzonder om een plek te creëren binnen een creatieve broedplaats waar iedereen zich welkom voelt om binnen te lopen, en waar je muziek, de verhalen hierover en de evenementen hieromheen gebruikt om mensen nog meer samen te brengen.”

Menukaart

De menukaart is gebaseerd op de westerse keuken met Surinaamse invloeden. Naresh, naast mede-eigenaar ook de chef van Nomono, kookt de gerechten zoals hij die geleerd heeft van zijn moeder en de kennis die hij tijdens zijn werk heeft opgedaan in verschillende keukens.

“De Surinaamse keuken is ongelooflijk divers en smaakvol. Als je zoveel mogelijk kookt met lokale ingrediënten, Franse technieken en Surinaamse invloeden… Man, dan heb je iets ontzettend moois te pakken! Dit is precies wie ik ben, hoe ik ga koken en wat je straks kunt komen eten.”

Nomono komt in de de Vechtclub XL. De Vechtclub is een werkplaats voor creatieve ondernemers waar nu ongeveer 140 huurders zitten, van keramiekwerkers tot podcastmakers, animators tot ontwerpers. Ook Beton-T en brouwerij de Kromme Haring zijn in hetzelfde gebied gevestigd.