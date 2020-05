Huize Molenaar aan de Korte Nieuwstraat wordt tijdelijk een restaurant

In Huize Molenaar in het centrum van Utrecht opent binnenkort tijdelijk een restaurant. Huize Molenaar aan de Korte Nieuwstraat is een achttiende-eeuws patriciërshuis dat normaal gesproken alleen toegankelijk is voor besloten evenementen. Daar komt met de opening van het restaurant, voor het eerst in 128 jaar, verandering in.

Huize Molenaar wordt uitgebaat door Heirloom, dat nu ook het pop-up restaurant begint. Gasten kunnen straks in het pand terecht voor lunch, borrel en diner. Er is een vast lunchmenu en het diner bestaat uit een driegangenmenu, dat uit te breiden is tot zes gangen. André Rigault wordt chefkok in de zaak.

‘Lang gekoesterde droom’

“We hebben er ontzettend veel zin in om deze uitdaging aan te gaan! De laatste weken is er door iedereen ontzettend hard gewerkt om een mooi concept neer te zetten, dat ook veilig en verantwoord is. […] Het was een lang gekoesterde droom om een breder publiek van Huize Molenaar te laten genieten. Door de huidige periode kregen we tijd om dit concept vorm te kunnen geven”, zegt Rick Landa, directeur van Heirloom.

Huize Molenaar is vanaf 1 juni geopend van donderdag tot en met zondag. Het restaurant blijft open zolang de coronamaatregelen van kracht zijn, verwacht wordt dat dit in ieder geval de zomermaanden het geval is. Gasten kunnen reserveren op de website van Heirloom.