‘IJskoude’ bezorgservice The Cool Market opgestart vanuit Utrecht

De Utrechtse start-up ‘The Cool Market’ gaat vanaf 25 augustus ingevroren restaurantmaaltijden bezorgen. Door gerechten van de betere restaurants in te vriezen, kunnen ze door heel Nederland geleverd worden.

Tom van der Wagen kreeg het idee voor de ‘ijskoude’ bezorgservice toen hij in zijn eigen vriezer keek. Daar bewaart hij vaak verschillende maaltijden. “Altijd makkelijk om in het drukke gezinsleven in te zetten.”

Van der Wagen is echter teleurgesteld in het aanbod van diepvriesmaaltijden in de supermarkt en online. Het zet hem aan het denken: wat als je een diepgevroren maaltijd van een goed restaurant kan bestellen? Het blijft lang goed en smakelijk, en logistiek is het makkelijker dan vers eten.

Landelijk

The Cool Market kan de restaurantmaaltijden dan ook door heel Nederland bezorgen. De eerste 170 proefpakketten vlogen in de voorverkoop de deur al uit. Vanaf 25 augustus gaat de website officieel live.

Wil je nu al spieken op de website van The Cool Market, dan kan dat hier.