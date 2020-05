‘Horecareserveringen gaan hard in Utrecht’

Volgens reserveringswebsite The Fork willen vooral in Utrecht mensen een plekje bemachtigen bij één van de horecazaken zodra deze op 1 juni weer open mogen. De ondernemers zouden het nu erg druk hebben met het verwerken van die reserveringen. Dat meldt de NOS.

De meeste reserveringen worden gedaan in Utrecht, gevolg door Amsterdam en Rotterdam, zegt The Fork. Sinds het kabinet bekend heeft gemaakt dat de coronamaatregelen versoepeld gaan worden willen veel mensen alvast een plekje reserveren.

Dat merkte ook Erik Derksen, eigenaar van Buurten. Na de persconferentie van woensdag stroomden bij hem de reserveringen binnen. “We hebben het systeem maar even stopgezet omdat we nu goed moeten gaan kijken hoe we invulling aan de regels gaan geven”, zei hij eerder tegen DUIC.

Minder dan normaal

Volgens The Fork ligt het aantal reserveringen nu nog wel dertig procent onder het normale niveau. Ook ziet de reserveringswebsite dat mensen vaker dichter op uitgaansavonden een reservering plaatsen. De verwachting is dat naarmate 1 juni dichterbij komt er nog meer reserveringen worden gedaan.

Om ruimte te bieden aan al die mensen die graag van de horeca gebruik maken heeft D66 zaterdag een plan gepresenteerd. Daarin staat onder andere dat er in Utrecht meer ruimte moet komen voor terrassen, ook op plekken waar dat voorheen niet werd toegestaan.