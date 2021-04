Inbraak bij Utrechtse Ping Pong Club: ‘Daar wil je niet mee bezig zijn’

Bij de Ping Pong Club op de Concordiastraat is in de nacht van woensdag op donderdag ingebroken. De dief nam verschillende tablets en telefoons mee die het personeel gebruikte om bestellingen op te nemen. Doordat het alarm afging, kreeg een van de eigenaren thuis een melding via de meldkamer.

“Ik had op de camera thuis al gezien dat er was ingebroken”, zegt Thijs, een van de drie eigenaren. Hij kan op afstand inloggen op het camerasysteem van de Ping Pong Club. Zo zag hij al dat er iemand in de zaak was.

Na de melding ging hij zo snel mogelijk naar de club. “De deur zat nog op slot. Hoe is dit gegaan, vroeg ik me af.” Thijs liep door en zag dat er bij de keuken houten platen van het raam waren afgehaald.

Hij baalt flink van de inbraak. “De dief heeft de grote dingen laten staan, maar wel de tools waarmee wij op het terras bestellingen opnemen meegenomen.” Op dit moment worden er bij de Ping Pong Club voorbereidingen getroffen om volgende week, onder voorwaarden, het terras weer te openen.

Zaak klaarmaken

“Buiten dat het vervelend is dat die dingen weg zijn,” zegt Thijs, “levert het ook veel extra werk op. We moeten bijvoorbeeld aangifte doen en de gestolen materialen moeten opnieuw gekocht worden. Daar wil je niet mee bezig zijn: je wil je zaak klaarmaken om weer open te gaan. Het heeft lang genoeg stilgestaan.”

Hij en zijn collega’s plaatsten vandaag een oproep op sociale media. ‘Iemand nog een iPad (mini) of iPhone liggen die voor weinig kunnen overkopen?’ Thijs denkt dat iedereen altijd nog wel een oud apparaat in de la heeft liggen. “Een van de vaste gasten heeft ook een crowdfunding opgestart. We krijgen veel lieve berichten en er worden al spullen aangeboden.”