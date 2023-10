Internationaal een succes, maar O’Tacos-restaurant in Utrecht failliet

Met honderden vestigingen in Europa lijkt de internationale keten O’Tacos een succes, maar dat is het niet geworden in Utrecht. Het restaurant is failliet verklaard en de deuren zijn dicht. Met de locatie in Utrecht aan het Stationsplein wilde het bedrijf voet aan de grond krijgen op de Nederlandse markt.

De horecaketen verkoopt, zoals de naam al doet vermoeden, taco’s met een Franse twist. Klanten kunnen uit verschillende ingrediënten kiezen om zo een broodje te maken dat ook wel op een burrito lijkt.

Het Franse bedrijf was jarenlang bezig aan een sterke opmars en wist honderden vestigingen te openen in Europa. O’Tacos kreeg de nodige aandacht waarbij zelfs The New Yorker een lange uiteenzetting schreef over ‘The Unlikely Rise of the French Tacos’.

Ondanks alle succes en aandacht is het avontuur met het restaurant in Utrecht aan het Stationsplein niet geslaagd. Het bedrijf is failliet verklaard en de deuren zijn dicht.

Toch is het eten van O’Tacos in Utrecht en Nederland niet helemaal van de markt. Het bedrijf is namelijk een samenwerking aangegaan met de Nederlandse hamburgerketen Johnny’s Burger Company. Dit bedrijf heeft eerder dit jaar de franchiserechten opgekocht. Frituurwereld meldt dat vanuit de keukens van het hamburgerrestaurant ook bestellingen van O’Tacos geleverd worden. In Utrecht zijn de taco’s dus gewoon nog voor bezorging te bestellen.